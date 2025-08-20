「TOYOTA全新油電Vios」預告8月發表！搭載1.5升動力還有GR Sport

▲泰國TOYOTA官宣油電Vios即將發表。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

泰國TOYOTA確定將於8月21日帶來全新油電Vios（泰規稱Yaris Ativ HEV），這可是Vios自第4代推出以來，首度採用油電動力，搭載來自Yaris Cross的1.5升油電，平均油耗至少26km/L起跳。

▲車型除了標準款，還有主打紅色的GR Sport。

此次泰國上市的全新Vios油電預計推出兩種車型，具有一般款HEV Premium 與 運動款的HEV GR Sport，以迎合不同消費者對時尚與運動風格的偏好。

搭載與 Yaris Cross 採用相同的 1.5 公升油電混合動力系統，性能優化後輸出約 111 匹馬力，並搭配 e-CVT 電子無段變速箱、0.7 kWh 鋰電池，而Yaris Cross油電油耗26.3km/L，油電Vios車重更輕將擁有更亮眼的油耗表現。

配備上搭載TSS安全防護結合360度環景，本次全新油電Vios HEV，是豐田在泰國加強旗下油電小車陣容的重要一步，尤其面對如HONDA City e:HEV 等市場對手的競爭，終於端出趨勢的新能源動力。