Nissan與美國LiCAP合作開發全固態電池　首款自主研發電動車2028見

▲Nissan與美國LiCAP達成合作，將共同開發全固態電池乾式電極生產流程，加快新世代電動車進展。（圖／翻攝自Nissan，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Nissan（日產）宣布與美國LiCAP Technologies,Inc達成合作，共同開發全固態電池（ASSB）正極電極的生產流程技術。LiCAP擁有專利Activated Dry Electrode製程，可為鋰離子電池、固態電池、鈉離子電池、超級電容與其他應用提供高效且永續的解決方案。

開發電池正極的乾式電極生產技術，對於固態電池的生產及商業化相當重要，不同於傳統的電極生產需要使用溶劑，乾式電極則不用乾燥與回收溶劑，可降低生產成本與保護環境。不過考量到未來電動車的大量需求，乾式電極是否能提高生產效率將會是主要挑戰。

▲Nissan將借重LiCAP的專利Activated Dry Electrode技術，提高固態電池的產能及效率。



美國LiCAP Technologies,Inc公司具有專利Activated Dry Electrode技術，可使乾式電極的生產效率、性能顯著優於傳統方法，Nissan與LiCAP的合作將加速生產製程的開發，象徵將實現搭載高性能、高性價比固態電池的新世代電動車。

Nissan已在今年1月開始營運全固態電池試驗生產線，並計劃在2028年推出自主研發的全固態電池電動車，目前正在加快研發進程。