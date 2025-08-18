ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Infiniti旗艦休旅化身2概念車　公路性能、越野粗獷風格展潛力

▲QX80 Track Spec、QX80 Terrain Spec概念。（圖／翻攝自Infiniti）

▲Infiniti推出QX80 Track Spec、QX80 Terrain Spec兩概念車，帶來公路性能、越野表現兩種不同風格。（圖／翻攝自Infiniti，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Infiniti於圓石攤車展推出QX80 Track Spec、QX80 Terrain Spec兩款概念車，兩概念車皆以QX80旗艦休旅為基礎，帶來公路性能與戶外越野表現的詮釋。

首先在QX80 Track Spec部分，具有專屬前下擾流、前下擴散器、葉子板通風口與大型進氣壩等，並沿用QX80 Sport的霸氣水箱護罩，包括4出尾管、後下擴散器，結合24吋霧面金屬黑藍輪圈，彰顯極致公路性能姿態。

▲QX80 Track Spec、QX80 Terrain Spec概念。（圖／翻攝自Infiniti）

▲QX80 Track Spec、QX80 Terrain Spec概念。（圖／翻攝自Infiniti）

▲QX80 Track Spec採24吋輪圈、原廠也透過一系列升級，具有650匹／103.7公斤米扭力。

動力部分則採3.5升V6雙渦輪引擎，在原廠升級渦輪、中冷器、燃油噴射、沖壓進氣系統後具有 650匹最大馬力／103.7公斤米扭力。

至於QX80 Terrain Spec則強調越野性能，包括底盤舉升、全地形輪胎、越野輪拱，另外也配有車頂燈、彈出式車頂帳及防刮材質，原廠為其採用側排排氣管、並具有緞面深色車身保護膜，為其提供防護。車內也配備可偵測移動物體的3D環景監控系統、對地投影功能等。

▲QX80 Track Spec、QX80 Terrain Spec概念。（圖／翻攝自Infiniti）

▲QX80 Track Spec、QX80 Terrain Spec概念。（圖／翻攝自Infiniti）

▲QX80 Terrain Spec則強調越野性能，採側置排氣管、具有舉升系統。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車休旅7人座Infiniti英菲尼迪QX80概念Track SpecTerrain Spec

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

Infiniti旗艦休旅化身2概念車　公路性能、越野粗獷風格展潛力

Infiniti旗艦休旅化身2概念車　公路性能、越野粗獷風格展潛力

最新文章

Infiniti旗艦休旅化身2概念車2025-08-18

「Nissan Teana回來了」再戰TOYOTA Camry2025-08-18

Honda油電CR-V傳回歸日本市場2025-08-18

速霸陸工廠機械手臂換裝固態電池2025-08-18

「賓士入門小休旅不停產」還有下一代2025-08-18

「TOYOTA新一代皮卡與RAV4」共用內裝2025-08-18

「HONDA FR-V經典MPV」將復活回歸2025-08-18

「第6代TOYOTA RAV4」大陸再曝光2025-08-18

Vauxhall全新概念慕尼黑車展登場2025-08-17

TOYOTA最新油電車碳排放減少9成2025-08-17

熱門文章

TOYOTA最新油電車碳排放減少9成2025-08-17

【周焦點】日系休旅下殺90萬內　多款新車上市2025-08-16

「第6代TOYOTA RAV4」大陸再曝光2025-08-18

韓系豪華電動房車悄悄退出美國市場2025-08-17

Nissan「7人座MPV」傳小改款2025-08-15

「HONDA FR-V經典MPV」將復活回歸2025-08-18

Vauxhall全新概念慕尼黑車展登場2025-08-17

TOYOTA Harrier日媒曝大改款時程2025-08-14

福斯南美版Amarok皮卡車2027登場2025-08-17

「TOYOTA新一代皮卡與RAV4」共用內裝2025-08-18

相關新聞

「Nissan Teana回來了」再戰TOYOTA Camry！全新改款外觀大陸第4季上市

「Nissan Teana回來了」再戰TOYOTA Camry！全新改款外觀大陸第4季上市

Honda「油電CR-V」傳重返日本市場　台灣國產化or導入美規快了？

Honda「油電CR-V」傳重返日本市場　台灣國產化or導入美規快了？

速霸陸工廠機械手臂換裝固態電池　壽命更長、減少維護成本　

速霸陸工廠機械手臂換裝固態電池　壽命更長、減少維護成本　

「賓士入門小休旅不停產」還有下一代！換1.5升全新動力、電動版

「賓士入門小休旅不停產」還有下一代！換1.5升全新動力、電動版

「HONDA FR-V經典MPV」將復活回歸！轉型6人座全新休旅搭油電

「HONDA FR-V經典MPV」將復活回歸！轉型6人座全新休旅搭油電

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA最新油電車「碳排放減少9成」！加油充電外還能吃酒精

TOYOTA最新油電車「碳排放減少9成」！加油充電外還能吃酒精

【周焦點】日系進口休旅大降價90萬有找　Altis新年式曝　新LEXUS NX開賣

【周焦點】日系進口休旅大降價90萬有找　Altis新年式曝　新LEXUS NX開賣

「第6代TOYOTA RAV4」大陸再曝光！入門搭2.0升汽油、另有2.0升油電

「第6代TOYOTA RAV4」大陸再曝光！入門搭2.0升汽油、另有2.0升油電

韓系豪華電動房車「悄悄退出美國市場」！去年只賣140輛官網已下架

韓系豪華電動房車「悄悄退出美國市場」！去年只賣140輛官網已下架

Nissan「7人座MPV」傳將小改款！搭最新e-Power、對決Noah／Voxy

Nissan「7人座MPV」傳將小改款！搭最新e-Power、對決Noah／Voxy

「HONDA FR-V經典MPV」將復活回歸！轉型6人座全新休旅搭油電

「HONDA FR-V經典MPV」將復活回歸！轉型6人座全新休旅搭油電

Vauxhall全新概念車「預告慕尼黑車展登場」！超吸睛造型搶先釋出

Vauxhall全新概念車「預告慕尼黑車展登場」！超吸睛造型搶先釋出

TOYOTA「高級版RAV4」日媒曝大改款時程　換搭1.5渦輪、油電動力

TOYOTA「高級版RAV4」日媒曝大改款時程　換搭1.5渦輪、油電動力

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366