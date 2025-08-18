Infiniti旗艦休旅化身2概念車　公路性能、越野粗獷風格展潛力

▲Infiniti推出QX80 Track Spec、QX80 Terrain Spec兩概念車，帶來公路性能、越野表現兩種不同風格。（圖／翻攝自Infiniti，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Infiniti於圓石攤車展推出QX80 Track Spec、QX80 Terrain Spec兩款概念車，兩概念車皆以QX80旗艦休旅為基礎，帶來公路性能與戶外越野表現的詮釋。

首先在QX80 Track Spec部分，具有專屬前下擾流、前下擴散器、葉子板通風口與大型進氣壩等，並沿用QX80 Sport的霸氣水箱護罩，包括4出尾管、後下擴散器，結合24吋霧面金屬黑藍輪圈，彰顯極致公路性能姿態。

▲QX80 Track Spec採24吋輪圈、原廠也透過一系列升級，具有650匹／103.7公斤米扭力。



動力部分則採3.5升V6雙渦輪引擎，在原廠升級渦輪、中冷器、燃油噴射、沖壓進氣系統後具有 650匹最大馬力／103.7公斤米扭力。

至於QX80 Terrain Spec則強調越野性能，包括底盤舉升、全地形輪胎、越野輪拱，另外也配有車頂燈、彈出式車頂帳及防刮材質，原廠為其採用側排排氣管、並具有緞面深色車身保護膜，為其提供防護。車內也配備可偵測移動物體的3D環景監控系統、對地投影功能等。

▲QX80 Terrain Spec則強調越野性能，採側置排氣管、具有舉升系統。