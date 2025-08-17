ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
TOYOTA最新油電車「碳排放減少9成」！加油充電外還能吃酒精

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 日前在巴西為 Prius 開啟全新篇章，首次將插電式油電混合動力（PHEV）與可同時使用汽油與乙醇的 Flex-Fuel 引擎結合。官方表示，在鋰電池滿電且使用乙醇作為燃料時，二氧化碳排放量可減少高達 90%。

目前 Toyota 在巴西當地生產的 Corolla 與 Corolla Cross 已有 Flex-Fuel 油電混合動力版本，而這次是首次將同樣理念應用於插電式油電混合動力系統。Toyota 認為，乙醇等生質燃料在巴西及其他乙醇供應充足的市場，是降低碳排的務實短期解決方案。

從外觀來看，這款原型車與標準 Prius PHEV 幾乎相同，僅在車身兩側加入專屬貼紙，低調點出汽油、乙醇與電力三種能源的配置。Toyota 尚未公布針對乙醇燃料的具體技術細節，推測僅需對燃油系統與控制程式做少量調整。原有的插電式油電混合動力系統採用 2.0 升四缸引擎搭配電動馬達與鋰電池組，綜效輸出在使用汽油時可達 220 hp（164 kW / 223 PS）。

Prius PHEV Flex-Fuel 原型車目前於巴西 Sertãozinho 舉行的 Fenasucro & Agrocana 展會中展出，與 Hilux、Fortuner（SW4）以及 Corolla Cross 的 Flex-Fuel 版本同台亮相。這次亮相的背後，是 Toyota 宣布到 2030 年將在巴西投入約 115 億雷亞爾（約新台幣 750 億元）資金，以擴充當地產能並開發新型移動解決方案。

依據該計畫，Toyota 將在巴西生產兩款 Flex-Fuel 油電混合動力車型，其中之一是預計在 2025 年 10 月於當地上市的 Yaris Cross 小型 SUV。該車將以印尼規格版本為基礎，與歐洲及日本販售的同名車型存在差異。

至於 Prius PHEV Flex-Fuel 系統是否會量產，Toyota 尚未做出承諾。不過，該技術有可能應用在現行 Prius PHEV 上，或延伸至尚未在巴西亮相的下一代 RAV4 PHEV，為該市場帶來更多低碳車型選擇。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：TOYOTA豐田PriusPHEVFlexFuel插電式油電車乙醇酒精汽車新車

