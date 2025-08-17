賓利「最強敞篷W12引擎超跑」現身！經典賽車彩繪上身有夠帥

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

Bentley 旗下客製化部門 Mulliner 日前完成首輛 Batur Convertible 量產車的打造，成為該品牌歷史上最強勁的 W12 動力開篷豪華 GT 車款。這輛獨一無二的作品外觀採用 Opalite 銀色塗裝，搭配 Beluga 黑色賽道條紋與 Mandarin 橙色細節點綴，展現鮮明的運動感與專屬身份。

Batur Convertible

Batur Convertible 的車身塗裝靈感源於經典賽車，車頭至車尾貫穿的黑色賽道條紋嵌入車身結構，兩側以橙色細線修飾，並延伸至駕駛艙後方的「airbridge」與行李廂蓋，最終由後甲板上的專屬刺繡收束。標誌性的矩陣式水箱護罩採高亮黑色處理，並以橙色細節呼應車身配色；五輻式鋁圈同樣使用相同的色彩組合，營造整體視覺張力。

Batur Convertible

Mulliner 客製化再創巔峰　Bentley 首輛 Batur Convertible 正式現身

Mulliner 客製化再創巔峰　Bentley 首輛 Batur Convertible 正式現身

內裝延續性能主題，採用「One plus One」雙色分區設計，明顯區隔駕駛與乘客空間。駕駛艙使用 Beluga 黑色真皮與 Alcantara，輔以 Linen 與橙色縫線，橙色皮革飾條環繞中控台與儀表板，突顯駕駛專注氛圍。相對地，乘客座採用 Linen 淺色皮革搭配橙色細節，營造截然不同的舒適視覺感受。行李區亦延續雙色配置，細節如鑰匙套與安全帶皆依照兩種配色區分。

Mulliner 在車室中大量採用精緻金屬與皮革元素，包括霧面黑色引擎旋壓飾板、亮黑中控台飾面，以及鈦金屬方向盤細節、換檔撥片與旋鈕。迎賓踏板具備Batur字樣與序列號，彰顯專屬身份。行李廂內更配置兩件式專屬行李組，分別呼應駕駛與乘客的色彩主題，並附有同色系鑰匙套。

Mulliner 客製化再創巔峰　Bentley 首輛 Batur Convertible 正式現身

Mulliner 客製化再創巔峰　Bentley 首輛 Batur Convertible 正式現身

Mulliner 客製化再創巔峰　Bentley 首輛 Batur Convertible 正式現身

Batur Convertible 是 Mulliner Coachbuilt 家族的第三款作品，延續 Bacalar 與 Batur Coupe 的獨特精神。全車搭載手工組裝的 6.0 升雙渦輪增壓 W12 引擎，輸出達 740 匹馬力。該車在英國古德伍德速度節完成動態首演後，將於美國 Monterey Car Week 展出，並透過專屬虛擬客製化系統，讓每位車主為愛車打造專屬外觀與內裝配置，確保每輛 Batur Convertible 都是獨一無二的存在。

Mulliner 客製化再創巔峰　Bentley 首輛 Batur Convertible 正式現身

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

