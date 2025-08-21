ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「TOYOTA Sienta MPV」讓露營變得更有趣！搖身一變行動小套房

▲TOYOTA Sienta再次與露營搭上線！大玩創意改裝。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Sienta再次與露營搭上線！大玩創意改裝。（圖／翻攝自YURT）

記者徐煜展／綜合報導

日本知名品牌YURT再度出招！繼5月發表的 VanLife Roomkit 在車宿圈掀起話題後，這回帶來更升級的VanLife Roomkit Plus，將在 8 月 30 日於日本正式上市。它不只是把TOYOTA Sienta 變成一台「可以睡的露營車」，還多了一份居家氛圍，簡直是把小客廳搬進車裡。

▲TOYOTA Sienta再次與露營搭上線！大玩創意改裝。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲沙發模式帶來超享受的舒適感。

過去露營版本就已經能提供臥鋪、桌面、乘用車模式等多變空間，這次 Plus 版本最吸睛的升級就是新增了「沙發模式」。把套件安裝好之後，後座就能搖身一變成為舒適沙發，還能調整方向，讓你面對窗外風景，一邊放空、一邊喝咖啡，車子立刻化身專屬景觀沙發區。

不只是在山裡、海邊，甚至停在家門口，你也能瞬間享受一個移動式的行動套房。

▲TOYOTA Sienta再次與露營搭上線！大玩創意改裝。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Sienta再次與露營搭上線！大玩創意改裝。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲車內細節質感再進化！

透過材質進化，原本的桃花心木，換成更輕巧耐用的日本柏木，觸感溫潤、重量更輕，搬動更省力。平整化設計，新版地板平整度更好，不會有卡腳或凸起感，睡起來也更舒適。

還有高品質床墊，YURT 還找來日本寢具品牌合作，推出專屬分割式床墊，採用透氣、耐壓、不易塌陷的 V-Lap 材質，搭配可水洗的純棉鋪墊，露營完回家直接丟洗衣機，方便又乾淨。

可以說，這套 Plus 版本，不僅讓 Sienta 更實用，也讓「車中生活」更貼近家裡的舒適度。

關鍵字：TOYOTASientaMPVTNGA大改款油電休旅車

