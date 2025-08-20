ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
關稅衝擊「新車今年掛牌大減」！裕隆下半年拚國產化、電動車救場

▲納智捷再拋有感優惠！8月n7電動車指定車型最多折15萬。（圖／翻攝自Luxgen）

▲今日裕隆法說會，公告下半年新車發展方向。（圖／翻攝自納智捷、裕隆汽車）

記者徐煜展／綜合報導

裕隆汽車今8月20日舉行法人說明會，公布上半年財報受台幣升值、車市不振影響，稅後淨利衰退，尤其關稅讓新車買氣銳減，今年上半季不到20萬輛。不過下半年戰略仍是相當積極。除了持續強化納智捷Luxgen n7 的市場動能外，Nissan持續擴展國產新車陣容來救場。

▲今日裕隆法說會，公告下半年新車發展方向。（圖／翻攝自裕隆汽車）

▲關稅戰影響仍在，讓台灣上半年掛牌數僅有19.8萬輛。

今年上半年台灣新車市場明顯降溫，領牌數僅有19.8萬輛，年檢14%，燃油車衰退20%、電動車29%，反倒是油電車成長6%，裕隆坦言因關稅心理因素，讓消費者買氣保守，不過下半年將靠新車添動能。

▲納智捷再拋有感優惠！8月n7電動車指定車型最多折15萬。（圖／翻攝自Luxgen）

▲n7仍作為下半季重點車之一，以及未來還有全新車款n5電動車。

下半年重點之一將以納智捷Luxgen n7作先鋒，於n7車型基礎上擴展，以滿足多元客戶需求，並攜手客戶合作開發新車款，強化出口外銷能量，其中透露的新車款，預計就是今年登場的n5，以及外銷出口Model B提供給海外三菱販售。

▲今日裕隆法說會，公告下半年新車發展方向。（圖／翻攝自裕隆汽車）

▲Nissan將持續推出更多特仕車，來滿足多元化的市場需求。

Nissan部分在現有車款基礎上持續推出新年式與特仕車型，並積極研議「國產化導入」。未來國內車迷有機會以更親民價格享受 Nissan新車，對市場競爭格局將帶來買氣誘因，依照品牌先前策略，接下來還有更多e-Power新能源汽車進口導入。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

