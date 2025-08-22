LEXUS推「新年式7人座休旅」！空間比RX更大折合新台幣167萬

▲LEXUS TX於北美推出新年式！（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS在北美市場主打的三排座豪華休旅 TX，近期2026年式悄悄登場，雖然沒有大改款，不過在細節上小幅升級，價格跟著調漲。對於鎖定家庭市場的買家來說，這台車依舊是品牌陣容裡最親民、LEXUS最實用的三排座豪華休旅，也是用來現在RX沒有7人座的遺憾。

▲LEXUS TX填補過去的RX L，並與雙生車TOYOTA Grand Highlander共用平台。

TX是LEXUS專為北美家庭量身打造的產品，平台與TOYOTA Grand Highlander 共用，但在設計、內裝豪華感與配備上都有 LEXUS堅持。主打三排七人座，特別鎖定需要大空間、卻又不想放棄高質感 的買家。售價57,090～80,960美金，折合新台幣167～237萬，新年式漲幅大多落在500美金，頂規TX 550h＋漲幅2,300美金。

▲頂規TX 550h＋升級全景天窗，但車價漲幅2,300美金最高。

新年式TX新增更有質感的Matador Red Mica新車色，頂規TX 550h＋的3.5升V6插電式油電動力，升級標配全景天窗，為車室高級質感加分。其他動力另有TX 350採2.4升渦輪、TX 500h的2.4升渦輪油電。

LEXUS以往在三排休旅市場，主要靠 RX L 和更高階的 LX 撐場，但一個偏大、一個太高級，始終少了一款「空間夠、價位合理、配備齊全」的車型。TX 的出現正好補上這塊缺口，也讓品牌能更正面迎戰 BMW X7、Volvo XC90、Acura MDX 等同級對手。