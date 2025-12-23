最老重機品牌「Royal Enfield正式插旗台灣」！首波6車型187800元起

▲Royal Enfield總代理太古舉行品牌發表會，首波共帶來6款車型。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／新竹報導

創立於1901年的Royal Enfield，是當今歷史最悠久且仍在持續生產的重機品牌，過去在台灣僅有貿易商車能選購，如今太古汽車集團正式取得總代理權，並於今（23）日於全新開幕的新竹品牌旗艦店正式發表，首波共帶來6款車型，不僅橫跨黃牌與紅牌，也同時提供各種風格選項，讓玩家騎士都能找到最適合自己的車。

▲Royal Enfield台灣首間旗艦店座落於新竹市東區中華路一段187號，提供新車與周邊販售以及保修服務。

Royal Enfield全車系建議售價

Bullet 350：187,800元起

Classic 350：205,800元起

Meteor 350：213,800元起

Shotgun 650：290,800元起

Classic 650：309,800元起

Super Meteor 650：312,800元起

▲黃牌級距提供經典、英倫風與巡航等3種車型。

首波導入的3款黃牌級距車型當中，Bullet 350是品牌歷史最悠久、且也是全球持續生產最久的摩托車，其誕生可追溯至1932年，不只跨越世代，更跨越了軍隊與民用，而Classic 350則是延續了50至60年代的英國軍隊風格，鍍鉻件的細膩工藝與子彈型大燈，為全車增添濃厚的英倫味，如果是喜歡輕鬆巡航的騎士，Meteor 350提供舒適坐墊、低座高與輕巧把手，走街代步或假日跑山都很輕鬆寫意。

▲紅牌級距主打改裝、經典英倫風與品牌旗艦巡航車型。

在紅牌級距方面，Shotgun 650主要訴求喜愛改裝的玩家，以雙缸引擎、短車尾與外露車架為基礎，搭配同步導入的各項原廠零配件，讓騎士能盡情彰顯自我風格與品味，Classic 650則一樣展現細膩的英倫質感，至於品牌巡航旗艦車型Super Meteor 650，擁有舒適騎姿、寬大把手與充沛雙缸動力，鎖定那些喜歡遠征壯遊的騎士。