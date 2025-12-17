「LEXUS主力休旅NX」將改款更新！全新升級座艙更科技　還有大螢幕

▲LEXUS NX即將迎來有感更新！重點放在車載系統優化。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

第6代TOYOTA RAV4帶來新世代的Arene OS 車載作業系統，作為更高階豪華取向的LEXUS NX也即將跟進，日本消息透露接下LEXUS NX將迎來有感更新，雖然外觀不是大刀闊斧，但內裝會放在更具科技感的技術革新！

▲車內將換上更大的新螢幕，整合Arene OS車載系統。

日本消息表示，新NX將導入TOYOTA集團最新開發的Arene OS車載系統，操作邏輯更直覺，未來也能透過OTA遠端更新，讓操作介面、回饋變得更方便直覺。

內裝科技感也會跟著換新，新款LEXUS NX 預計換上 12.3 吋數位儀錶搭配 14 吋中央觸控螢幕 的配置，螢幕尺寸比現行版本更大，視覺呈現與反應速度都有所提升，整體座艙更貼近新世代LEXUS的設計方向。

▲安全配備升級更完善。

新款 NX將強化LSS＋，新增後方來車警示、二次碰撞自動煞車等功能，並導入塞車輔助系統，讓市區通勤與長途行駛都能更輕鬆。部分車型還有望加入後輪主動轉向系統，提升低速靈活度與高速穩定性。

外型方面雖然不是大刀闊斧改造，但燈組細節會更有辨識度，日行燈線條調整得更俐落，整體風格向LEXUS新世代電動車靠攏，高階版本也不排除標配進階 LED 頭燈科技。