ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新！全新升級座艙更科技　還有大螢幕

▲台灣Nissan 2款進口油電有感降價；新Altis曝光將有配備升級；新年式LEXUS NX開賣。（圖／翻攝自各車廠）

▲LEXUS NX即將迎來有感更新！重點放在車載系統優化。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

第6代TOYOTA RAV4帶來新世代的Arene OS 車載作業系統，作為更高階豪華取向的LEXUS NX也即將跟進，日本消息透露接下LEXUS NX將迎來有感更新，雖然外觀不是大刀闊斧，但內裝會放在更具科技感的技術革新！

▲TOYOTA 6代RAV4公開車內系統細節，幫正式上市開始暖身。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲車內將換上更大的新螢幕，整合Arene OS車載系統。

日本消息表示，新NX將導入TOYOTA集團最新開發的Arene OS車載系統，操作邏輯更直覺，未來也能透過OTA遠端更新，讓操作介面、回饋變得更方便直覺。

內裝科技感也會跟著換新，新款LEXUS NX 預計換上 12.3 吋數位儀錶搭配 14 吋中央觸控螢幕 的配置，螢幕尺寸比現行版本更大，視覺呈現與反應速度都有所提升，整體座艙更貼近新世代LEXUS的設計方向。

▲Lexus NX。（圖／翻攝自Lexus）

▲安全配備升級更完善。

新款 NX將強化LSS＋，新增後方來車警示、二次碰撞自動煞車等功能，並導入塞車輔助系統，讓市區通勤與長途行駛都能更輕鬆。部分車型還有望加入後輪主動轉向系統，提升低速靈活度與高速穩定性。

外型方面雖然不是大刀闊斧改造，但燈組細節會更有辨識度，日行燈線條調整得更俐落，整體風格向LEXUS新世代電動車靠攏，高階版本也不排除標配進階 LED 頭燈科技。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：LEXUSNX渦輪RX新年式大改款SUV休旅車豪華UX

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【性感五花肉】胖橘貓穿婆婆手工防舔衣　腰間肉直接炸出XD

推薦閱讀

台灣「國產汽車銷售品牌」再加1！鴻華先進多款新車曝光　最快本月上市

台灣「國產汽車銷售品牌」再加1！鴻華先進多款新車曝光　最快本月上市

10大最佳汽車品牌「特斯拉首度進榜」！消費者報告公布最新成績單

10大最佳汽車品牌「特斯拉首度進榜」！消費者報告公布最新成績單

6代HONDA CR-V「日本訂單掛零」！台灣明年國產油電價格是關鍵

6代HONDA CR-V「日本訂單掛零」！台灣明年國產油電價格是關鍵

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新！全新升級座艙更科技　還有大螢幕

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新！全新升級座艙更科技　還有大螢幕

TOYOTA「全新跨界休旅歐洲開賣」台灣本月底發表！最大續航力426公里

TOYOTA「全新跨界休旅歐洲開賣」台灣本月底發表！最大續航力426公里

台灣三菱「國產全新7人座休旅」上路測試！1.5升渦輪明年發表

台灣三菱「國產全新7人座休旅」上路測試！1.5升渦輪明年發表

最新文章

台灣「國產汽車銷售品牌」再加12025-12-17

10大最佳汽車品牌特斯拉首度進榜2025-12-17

6代HONDA CR-V「日本訂單掛零」2025-12-17

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新2025-12-17

TOYOTA「全新跨界休旅歐洲開賣」台灣本月底發表2025-12-17

台灣三菱「國產全新7人座休旅」上路測試2025-12-17

麥拉倫推限量碳纖維超跑電競椅2025-12-16

三陽全新黃牌大羊重機開賣2025-12-16

「Nissan Formula E賽車」首度來台2025-12-16

吉普重返台灣首波帶來藍哥越野車2025-12-16

熱門文章

台灣三菱「國產全新7人座休旅」上路測試2025-12-17

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找2025-12-16

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新2025-12-17

三陽全新黃牌大羊重機開賣2025-12-16

6代HONDA CR-V「日本訂單掛零」2025-12-17

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動2025-12-16

「新一代Nissan Sentra」實車大陸現身2025-12-16

TOYOTA「全新跨界休旅歐洲開賣」台灣本月底發表2025-12-17

改款「新TOYOTA Corolla」空間更大直逼Camry2025-12-15

麥拉倫推限量碳纖維超跑電競椅2025-12-16

相關新聞

疑失控「擦撞機車」再猛撞橋墩！休旅車頭變形駕駛亡　女騎士送醫

疑失控「擦撞機車」再猛撞橋墩！休旅車頭變形駕駛亡　女騎士送醫

台灣三菱「國產全新7人座休旅」上路測試！1.5升渦輪明年發表

台灣三菱「國產全新7人座休旅」上路測試！1.5升渦輪明年發表

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找！5人、7人座都有搭載1.5升渦輪

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找！5人、7人座都有搭載1.5升渦輪

彰化驚險車禍！BMW「緊貼」休旅車碰撞衝分隔島　2人送醫

彰化驚險車禍！BMW「緊貼」休旅車碰撞衝分隔島　2人送醫

「Mazda入門休旅不停產」推新年式更新！雙動力折合新台幣54萬

「Mazda入門休旅不停產」推新年式更新！雙動力折合新台幣54萬

讀者迴響

熱門文章

台灣三菱「國產全新7人座休旅」上路測試！1.5升渦輪明年發表

台灣三菱「國產全新7人座休旅」上路測試！1.5升渦輪明年發表

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找！5人、7人座都有搭載1.5升渦輪

「MG改款新休旅開賣」新台幣50萬有找！5人、7人座都有搭載1.5升渦輪

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新！全新升級座艙更科技　還有大螢幕

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新！全新升級座艙更科技　還有大螢幕

15.28萬起！三陽「全新黃牌大羊重機」開賣　再享36期0利率

15.28萬起！三陽「全新黃牌大羊重機」開賣　再享36期0利率

6代HONDA CR-V「日本訂單掛零」！台灣明年國產油電價格是關鍵

6代HONDA CR-V「日本訂單掛零」！台灣明年國產油電價格是關鍵

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動！日本經銷端喊苦上市一個月只賣出一台

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動！日本經銷端喊苦上市一個月只賣出一台

「新一代Nissan Sentra」實車大陸現身！外型更帥搭載1.6升動力

「新一代Nissan Sentra」實車大陸現身！外型更帥搭載1.6升動力

TOYOTA「全新跨界休旅歐洲開賣」台灣本月底發表！最大續航力426公里

TOYOTA「全新跨界休旅歐洲開賣」台灣本月底發表！最大續航力426公里

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366