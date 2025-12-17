台灣三菱「國產全新7人座休旅」上路測試！1.5升渦輪明年發表

▲國產全新Destinator於台灣測試被目擊！為明年上市開始暖身。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

日前剛在菲律賓上市左駕版的三菱Destinator，本就在台灣原廠計劃內，台灣今年上市Xforce 5人座，而7人座Destinator則安排在明年，2款休旅將形成緊密的休旅戰線，且Destinator又能填補國產Outlander即將退場的空缺，將是台灣明年相當重要的戰略新車。

▲Destinator戰略位置相當重要，採1.5升渦輪補位舊款國產Outlander。

台灣Outlander採2.4升自然進氣，久未改款逐漸不符合嚴苛的排放機制，因此，台灣原廠爭取新一代Outlander來台，以進口導入PHEV插電式油電，而Destinator則有望填補百萬內Outlander戰略位置。

▲菲律賓售價折合新台幣80萬有找。

隨著新車已經現身台灣測試，代表Destinator吹起明年上市號角，參考剛上市的菲律賓，共有3種規格，售價1,389,000～1,929,000披索，折合新台幣79～109.9萬。外觀提供6款車色可選，車頭換上更立體的 Dynamic Shield 造型，加上 LED 頭燈、日行燈與 18 吋鋁圈，整體設計比Xforce更霸氣。

動力上與Xforce自然進氣引擎不同，Destinator採1.5升渦輪，搭配CVT變速箱，擁有163匹最大馬力，配合 214 mm 的離地高度，多地形駕駛模式一次給滿，共有Normal、Wet、Gravel、Mud 與Tarmac模式。