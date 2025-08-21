「Nissan X-Trail新改款」火力全開備戰6代RAV4！性能、豪華通通有

▲Nissan火力全開！日本推出小改款X-Trail，帶來豐富4款車型。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

面對強敵即將在今年開賣的新一代TOYOTA RAV4，日本Nissan這次沒再保守，一口氣端出性能NISMO、AUTECH跨界甚至全新 ROCK CREEK 越野版，擺明就是要正面迎戰6代RAV4！

▲性能版X-Trail NISMO超兇狠，內裝還有跑車化座椅。

招牌性能NISMO直接把性能風格搬上X-Trail休旅，外觀滿滿紅色點綴加上運動套件，配上ENKEI 20吋輕量化鋁圈與米其林 Pilot Sport EV 輪胎，看起來就殺氣騰騰。

更重要的是，懸吊換上KYB Swing Valve 避震器，加上專屬調校的 e-4ORCE 四驅系統，不只加速更帶勁，過彎也更穩。內裝黑紅搭配，還能選配 RECARO 運動座椅，真的是給喜歡「快狠準」的買家。衝著TOYOTA RAV4 GR Sport而來。

▲標準款時尚，AUTECH跨界強調更豪華。

就算不追求運動化，標準版這回升級也很有誠意，內建Google車載系統，Google Maps、Google 助理、Play 商店全都能用。並具有無線 Apple CarPlay / Android Auto、Wi-Fi、遠端控車通通有。安全輔助也強化，像 3D 環景、隱形引擎蓋視角，停車或巷弄更安心。

外觀則換上更俐落的水箱罩與分離式頭燈，配上 19 吋切削鋁圈，質感更到位。內裝部分新增 沉穩棕色 Nappa 真皮座椅，搭配 USB-C 端子、中央扶手冰箱，實用度也顧到。

AUTECH跨界版本則維持一貫「精緻運動化」調性，比標準版再多點豪華氛圍，算是小升級版。

▲ROCK CREEK越野款具有更強的地形適應力。

想露營、釣魚、野外探險的買家，ROCK CREEK越野款絕對對味。黑色車身搭配火山岩紅飾條，還有專屬水箱罩與保桿設計，氣勢更粗獷。內裝不只換上防水材質，縫線也用火山岩紅點綴，實用又有特色。ROCK CREEK則是鎖定RAV4的Adventure越野款。

另外還有「SOTOASOBI 戶外套件」可以選，像霧黑引擎蓋護罩、輪拱飾板等等，讓 X-TRAIL 更有戶外硬派氣息。

這次 Nissan 把X-Trail打造成一個「一車多風格」的選擇，從運動化的 NISMO，到豪華取向的 AUTECH，再到越野專屬 ROCK CREEK，全都照顧到。

擺明就是要直接對決TOYOTA RAV4的3款車型，現在 X-TRAIL 改款後更是火力全開，接下來銷售戰絕對精采可期。