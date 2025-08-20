ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Nissan「新Leaf電動休旅」北美售價曝！比15年前便宜、配備還更好

▲Nissan Leaf美規售價曝。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan Leaf美規售價公布，不僅壓在3萬美元內，還預告將有更入門、更便宜的S車型。（圖／翻攝自Nissan，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

北美Nissan公布全新第3代Leaf電動休旅售價，美規Leaf共有S+、SV+、Platinum+ 3車型，售價自29,990美元起（折合新台幣約90.8萬），不僅比2011年改款前的電動掀背便宜，並預告還會有最入門的S版本，售價還會再下探。

Nissan Leaf北美售價
S+：29,990美元（折合新台幣約90.8萬）
SV+：34,230美元（折合新台幣約103.6萬）
Platinum+：38,990美元（折合新台幣約118萬）

▲Nissan Leaf美規售價曝。（圖／翻攝自Nissan）

▲新一代Leaf不僅轉型為電動休旅，售價還比15年前便宜，預料將成為當地最便宜電動車。

Nissan表示，全新Leaf電動休旅不僅比改款前便宜，還將成為北美市場最便宜電動車。新Leaf不但從掀背轉型為休旅、空間表現也更好，其中S+、SV+、Platinum+皆採75kWh電池組，具有215匹最大馬力，EPA續航力最大可達488公里。至於尚未公布售價的入門S車型，則採174匹電動馬達、52kWh電池，也比改款前更出色。

▲Nissan Leaf美規售價曝。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan Leaf美規售價曝。（圖／翻攝自Nissan）

▲座艙標配雙12.3吋螢幕（兩款高階車型為14.3吋），標配Google影音系統、LED頭燈、ProPilot駕駛輔助系統，內建特斯拉快充規格。

所有美規Leaf都內建NACS特斯拉快充接頭，並具有V2L外接供電功能，另外也標配LED頭燈、ProPilot駕駛輔助系統，輪圈自18-19吋，其中S、S+皆採雙12.3吋螢幕、內建Google影音系統，SV+、Platinum+則具有更大的14.3吋中控螢幕，後者還有全景電致變色天窗、BOSE音響（10具揚聲器）、感應式電動尾門、氣氛燈、抬頭顯示器等配備。

新Nissan Leaf預計在今年秋季於北美首批交付，接下來將陸續於日本、歐洲、澳洲等上市。

▲Nissan Leaf美規售價曝。（圖／翻攝自Nissan）

▲在北美市場開賣後，新一代Nissan Leaf將陸續在日本、歐洲、澳洲上市。

關鍵字：汽車電動休旅Nissan日產Leaf北美售價續航BOSE音響天窗續航馬達最便宜

