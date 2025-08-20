奧迪、上汽首款電動跑旅開賣！4車型、59吋大螢幕折新台幣99.4萬起

▲Audi與大陸上汽集團推出首款E5 Sportback電動跑旅，共有4車型，售價自235,900人民幣起（折合新台幣約99.4萬）。（圖／翻攝自Audi，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

奧迪（Audi）與大陸上汽集團合作，針對大陸市場以全新電動車子品牌（報導請點此）推出的首款新車Audi E5 Sportback電動休旅正式亮相。目前已展開預售，共有先鋒、先鋒Plus、先鋒quattro與旗艦quattro等4車型，售價自235,900人民幣起（折合新台幣約99.4萬）。

▲E5 Sportback搭載ADP平台，尺碼與A5相近，該車由大陸設計、開發。



新E5 Sportback搭載由奧迪、上汽共同開發的ADP(Advanced Digitized Platform)平台，車長4,870mm、寬1,990mm、高1,460mm，軸距2,950mm，與A5尺碼相近。入門先鋒版採295匹單馬達後驅，搭配76kWh電池，在CLTC測試下具有最大續航力618公里。

而先鋒Plus則同樣單馬達後驅，馬力提升至402匹、並採更大的100kWh電池，續航力也來到773公里；至於先鋒quattro則是雙馬達全驅、83kWh電池，具有518匹、623公里續航；頂規旗艦quattro則採100kWh電池，續航來到647公里、靜止加速3.4秒破百，售價也最貴，來到31.99萬人民幣，折合新台幣約134.8萬。

▲座艙採59吋寬螢幕，全車系標配光學雷達系統，售價也很有競爭力，首批將在9月交車。



新E5 Sportback座艙採59吋巨型螢幕，並提供電子數位後視鏡，座艙相當簡潔，並以真皮、Alcantara麂皮縫面為主，具有雙手機無線充電板。所有車型皆標配LiDAR光學雷達、3具毫米波雷達、11具鏡頭與12具超音波雷達，具有駕駛輔助系統，預計首批將在9月開始交車，目前僅限大陸市場獨享。