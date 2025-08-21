全球首款「蝙蝠俠風格電動休旅」印度開賣！限量300輛外型超帥

圖文／7Car 小七車觀點

印度汽車品牌 Mahindra 正式發表 BE 6 Batman Edition，號稱「全球首款商業化販售的蝙蝠俠風格 SUV」。新車限量 300 輛，僅在印度市場販售，並由 Mahindra 與 Warner Bros Discovery Global Consumer Products 攜手打造，將經典超級英雄元素帶進電動車領域。

外觀上，BE 6 Batman Edition 採用專屬的消光黑搭配亮黑飾件，車門處可見大型蝙蝠俠徽章，前葉子板與煞車卡鉗則以金色點綴，象徵《黑暗騎士三部曲》中蝙蝠俠的標誌性配色。20 吋鋁圈、懸吊彈簧與車身細節也融入金色元素，而車頂則設計成 Infinity Roof，並內嵌可發光的蝙蝠標誌。車尾、輪圈蓋與車窗等處同樣隱藏多處蝙蝠俠圖樣，搭配專屬迎賓燈光效果，營造出獨一無二的「Bat-SUV」氛圍。

內裝部分則延續黑色麂皮與真皮搭配金色飾條的設計，座椅、飾板與數位儀表皆出現蝙蝠俠剪影，並在中央鞍座配置限量編號銘牌。數位座艙啟動時還會顯示蝙蝠俠專屬動畫，讓駕駛每次上車都像進入電影場景。

動力方面，Batman Edition 基於 BE 6 最強版本打造，搭載單顆後置電動馬達，輸出達 282 匹馬力與 380 牛頓米扭力，搭配 79 kWh 電池組，WLTP 續航里程可達 550 公里。除了強勁性能，Mahindra 還特別設計「蝙蝠俠風格外部音效」，讓車輛聽起來更具戲劇張力。

Mahindra 首席設計長 Pratap Bose 表示：「BE 6 一直代表著大膽與前瞻思維，而 Batman Edition 更進一步，將經典電影美學與細節帶入日常用車體驗，讓擁有者感覺自己收藏了一段影史。」

售價方面，Mahindra BE 6 Batman Edition 開價 277.9 萬盧比（約新台幣 87 萬元 / 約 27,200 美元），比標準版僅貴約 1,000 美元。首批訂單將於 8 月 23 日開放，並於 9 月 20 日國際蝙蝠俠日正式交付。