29.9萬！台日合作「電動三輪車」開賣　續航100km明年8月交車

▲Lean 3電動三輪車延後上市。（圖／翻攝自Lean Mobility）

▲Lean 3電動三輪車今（20）日展開企業版預購，早鳥優惠價29.9萬，5,000元即可下訂，預計明年8月陸續交車。（圖／翻攝自Lean Mobility，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台日合作「電動三輪車」來了！Lean Mobility今（20）日宣布Lean 3企業版預購開跑（連結點此），開出早鳥優惠價29.9萬元，預計明年8月後開始交車，至於個人用戶的預購則會在今年底展開。

▲Lean 3電動三輪車預購。（圖／翻攝自Lean Mobility）

▲Lean Mobility也預告個人用戶的預購將在今年底展開。

不久前才確認在台規範為L5類車輛、並在明年上市的Lean 3電動三輪車（報導請點此），延後時程下終於展開預購，首波以企業用戶為主、並開出早鳥價29.9萬元，訂金5,000元即可排單。

官方也公布Lean 3企業版的規格，尺碼2,470mm x 970mm x 1,570mm，軸距1,800mm，採後輪輪轂電機、8.1kWh磷酸鐵鋰電池，極速可達80km／h，WLTC最大續航力為100公里，前後皆為碟煞。充電效率方面，若以AC100V充電需7小時，AC200V則約5小時。

▲Lean 3電動三輪車延後上市。（圖／翻攝自Lean Mobility）

▲Lean 3。（圖／翻攝自Lean Mobility）

▲Lean 3有著小巧身形、可遮風擋雨、乘載2人，並且標配LED燈具、冷氣，主打都會移動。

配備上，Lean 3企業版標配LED頭燈、冷氣、支援ISO FIX兒童安全座椅，提供基底黑車色，其他顏色需選配。此次首波以企業版預購優先，除了可滿足大量採購需求外，對於具有大型園區／廠區的企業來說也很有吸引力。

Lean 3在台灣法規規範為L5類車輛，屬於排氣量超過50c.c.、電動馬達及控制器最大馬力超過5匹、極速在50km／h以上、以前1後2或者前2後1的車輪形式範疇。

▲Lean 3。（圖／翻攝自Lean Mobility）

▲Lean 3。（圖／翻攝自Lean Mobility）

▲Lean 3。（圖／翻攝自Lean Mobility）

▲企業版車色為基底黑，其他顏色則需選配，採後輪輪轂電機、8.1kWh磷酸鐵鋰電池，極速可達80km/h，WLTC最大續航力為100公里。

▲Lean 3電動三輪車預購。（圖／翻攝自Lean Mobility）

▲Lean 3企業版規格。

