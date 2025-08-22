ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Infiniti Q50停產1年要回來了！國外原廠爆雷將重新復活推新一代

記者徐煜展／綜合報導

台灣配合國外原廠策略，今年已經送走完售Infiniti Q50轎跑，不過近來在拉斯維加斯Infiniti經銷商會議中，原廠於會場透露將有新一代Infiniti Q50計劃，將與Nissan Z跑車共享動力，並且還會有手排版本！

▲下一代Q50S將與Nissan Z跑車共享動力。

新款Q50S預計採用來自招牌Nissan Skyline平台，搭載來自Nissan Z 的 3.0 升渦輪增壓 V6 引擎（代號 VR30DDTT），目前 Z跑車僅在美規版本提供約 400 匹馬力空間，而 Q50S 有望在此基礎上進一步調校，輸出提升至 450 匹馬力左右。

更令人興奮的是，新 Q50S 將搭載手排變速箱，並維持後輪驅動。是豪華房車的少見的油門、剎車、離合器三踏板設計，專為熱血駕駛者打造，性價比與駕馭感受兼具。

▲台灣今年完售Q50，未來國外真的復活Q50，仍有機會持續引進。

Infiniti美洲區副總裁 Tiago Castro甚至表示，這款 Q50 將是「不妥協、不按牌理出牌新產品」，強調它是品牌的對於燃油車重生情壞。Infiniti 此舉不只是產品規劃的調整，更是一場對品牌精神的回歸。打造一輛兼具操控樂趣及情感聯結的房車，Q50S 看似將再次帶領Infiniti克服市場逆風，以「燃油、後驅、手排」的三大核心，重建與駕駛者的深度連結。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：InfinitiQX60SUV休旅車豪華7人座跨界休旅V6引擎Q60停產Q50

