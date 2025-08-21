ABT「1000匹改裝旗艦」亞洲首發！限量25台、間接水噴系統榨動力

▲ABT總代理三一東林國際今（21）日發表RS7-LE 1000，該車也是亞洲首發，限量25台。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

三一東林國際今（21）日發表德國知名改裝品牌「ABT RS7-LE 1000」，這款旗艦改裝車款亞洲首發，全球限量25台，以RS7為基礎，經過ABT操刀不僅外型兇猛，動力更來到驚人的1,000匹馬力。

ABT RS7-LE 1000屬於Legacy Edition系列，外觀具有ABT專屬碳纖維套件，包括引擎蓋、前下擾流、後視鏡蓋、側裙、擾流尾翼等皆採碳纖維材質，並具有ABT不鏽鋼排氣系統（102mm口徑）、22吋ABT鍛造輪圈（中心鎖附），侵略感十足。

▲外觀具有專屬套件，包括前下擾流、尾翼、引擎蓋等皆採碳纖維材質，搭配22吋鍛造輪圈、4出102mm口徑尾管，侵略性十足。



ABT RS7-LE 1000最大亮點在搭載「IWI間接水／乙醇噴射系統（Indirect Water／Ethanol Injection）」，將水與乙醇混合霧化噴入進氣道，透過ECU精準控制，降低燃燒室溫度及進氣冷卻。這套系統也在行李廂內設置15公升水箱（最大可續航3,000公里），並且在油箱旁設置添加孔，還可透過App即時監控。

ABT也強化引擎腹內，包括升級特製鍛造活塞、渦輪增壓器、進氣系統並增加油冷模組，使ABT RS7-LE 1000具有最大馬力1,000匹／117.3公斤米扭力。

▲這套IWI間接水／乙醇噴射系統也在行李廂內設置15公升水箱，並且在油箱旁設置添加孔，可透過App即時監控。

▲ABT RS7-LE 1000規格表。