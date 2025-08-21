ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Suzuki「輕型商用麵包車」推特仕版！專屬套件、彩貼打造戶外風格

▲Every J Limited。（圖／翻攝自Suzuki）

▲日本Suzuki推出Every J Limited特仕版，讓這款輕型MPV更具戶外風格。（圖／翻攝自Suzuki，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

日本Suzuki（鈴木）針對旗下「輕型商用MPV」Every推出J Limited特仕版，具有專屬車身彩貼、青銅色輪圈飾蓋，營造出與一般車型不同的戶外風格，並提供後驅、4驅選擇，當地售價自1,835,900日圓起，折合新台幣約37.9萬。

▲Every J Limited。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Every J Limited特仕版具有青銅色輪圈飾蓋、燻黑LED頭燈、專屬彩貼，同時也具有PMPD防誤踩油門裝置。

Every J Limited特仕版是以渦輪動力車型為基礎，除了有車身彩貼外，也配備LED燻黑頭燈，並將車門把手、保桿、B柱／C柱黑化處理等，搭配青銅色輪圈蓋，與一般車型明顯不同。座艙則與一般車型相同，但可選配升級成7吋中控螢幕，具有手機連接、倒車顯影、USB插座等功能，加上雙側電動滑門設計，提供更多便利性。

動力部分則都是660c.c.3缸渦輪、CVT變速箱，具有64匹／9.7公斤米扭力，提供後驅、4驅選擇，平均油耗為15.1km／L。Every J Limited特仕版也具有PMPD防誤踩油門裝置，是日本國土交通省認證的「踏板誤操作防止裝置 （PMPD）認證車輛」之一，有助於降低高齡駕駛事故發生機率。

▲Every J Limited。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Every J Limited特仕版僅限渦輪車型，提供後驅、4驅，最大馬力64匹／9.7公斤米扭力。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車輕型MPVSuzuki鈴木Every渦輪特飾J Limited日系滑門戶外

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

Suzuki「輕型商用麵包車」推特仕版！專屬套件、彩貼打造戶外風格

Suzuki「輕型商用麵包車」推特仕版！專屬套件、彩貼打造戶外風格

最新文章

Suzuki輕型商用麵包車推特仕版2025-08-21

現代大改款Venue傳10月底亮相2025-08-21

TOYOTA「21年商用MPV」傳大改款2025-08-21

「TOYOTA全球首發」全新油電Vios2025-08-21

ABT「1000匹改裝旗艦」亞洲首發2025-08-21

「Nissan X-Trail新改款」備戰6代RAV42025-08-21

「TOYOTA Sienta MPV」讓露營變得更有趣2025-08-21

「新年式Mazda 3」關稅成本北美小漲價2025-08-21

「新LEXUS NX休旅」大陸預告改款2025-08-21

全球首款蝙蝠俠風電動休旅印度開賣2025-08-21

熱門文章

台日合作「電動三輪車」開賣2025-08-20

台灣「BMW多款新車新年式」即將漲價2025-08-20

「新LEXUS NX休旅」大陸預告改款2025-08-21

全球首款蝙蝠俠風電動休旅印度開賣2025-08-21

「Nissan X-Trail新改款」備戰6代RAV42025-08-21

台灣保時捷Taycan召修2025-08-19

Nissan「油電X-Trail e-Power性能款」預告2025-08-20

「TOYOTA Sienta MPV」讓露營變得更有趣2025-08-21

「TOYOTA全球首發」全新油電Vios2025-08-21

三菱「大改款得利卡」傳10月亮相2025-08-19

相關新聞

現代「大改款Venue」傳10月底亮相！具亮眼外型、配備再升級

現代「大改款Venue」傳10月底亮相！具亮眼外型、配備再升級

TOYOTA「21年日規商用MPV」傳大改款　柴油、油電動力安全再升級

TOYOTA「21年日規商用MPV」傳大改款　柴油、油電動力安全再升級

ABT「1000匹改裝旗艦」亞洲首發！限量25台、間接水噴系統榨動力

ABT「1000匹改裝旗艦」亞洲首發！限量25台、間接水噴系統榨動力

「TOYOTA Sienta MPV」讓露營變得更有趣！搖身一變行動小套房

「TOYOTA Sienta MPV」讓露營變得更有趣！搖身一變行動小套房

「新LEXUS NX休旅」大陸預告改款！導入2.0升汽油取代2.5升動力

「新LEXUS NX休旅」大陸預告改款！導入2.0升汽油取代2.5升動力

讀者迴響

熱門文章

29.9萬！台日合作「電動三輪車」開賣　續航100km明年8月交車

29.9萬！台日合作「電動三輪車」開賣　續航100km明年8月交車

別等關稅降價了！台灣「BMW多款新車新年式」即將漲價　最高漲幅15萬

別等關稅降價了！台灣「BMW多款新車新年式」即將漲價　最高漲幅15萬

「新LEXUS NX休旅」大陸預告改款！導入2.0升汽油取代2.5升動力

「新LEXUS NX休旅」大陸預告改款！導入2.0升汽油取代2.5升動力

全球首款「蝙蝠俠風格電動休旅」印度開賣！限量300輛外型超帥

全球首款「蝙蝠俠風格電動休旅」印度開賣！限量300輛外型超帥

「Nissan X-Trail新改款」火力全開備戰6代RAV4！性能、豪華通通有

「Nissan X-Trail新改款」火力全開備戰6代RAV4！性能、豪華通通有

台灣保時捷Taycan召修！高壓電池組瑕疵、改正前建議充電勿超過80%

台灣保時捷Taycan召修！高壓電池組瑕疵、改正前建議充電勿超過80%

Nissan全新「油電X-Trail e-Power性能款」預告！省油休旅也能很熱血

Nissan全新「油電X-Trail e-Power性能款」預告！省油休旅也能很熱血

「TOYOTA Sienta MPV」讓露營變得更有趣！搖身一變行動小套房

「TOYOTA Sienta MPV」讓露營變得更有趣！搖身一變行動小套房

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366