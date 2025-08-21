Suzuki「輕型商用麵包車」推特仕版！專屬套件、彩貼打造戶外風格

▲日本Suzuki推出Every J Limited特仕版，讓這款輕型MPV更具戶外風格。（圖／翻攝自Suzuki，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日本Suzuki（鈴木）針對旗下「輕型商用MPV」Every推出J Limited特仕版，具有專屬車身彩貼、青銅色輪圈飾蓋，營造出與一般車型不同的戶外風格，並提供後驅、4驅選擇，當地售價自1,835,900日圓起，折合新台幣約37.9萬。

▲Every J Limited特仕版具有青銅色輪圈飾蓋、燻黑LED頭燈、專屬彩貼，同時也具有PMPD防誤踩油門裝置。

Every J Limited特仕版是以渦輪動力車型為基礎，除了有車身彩貼外，也配備LED燻黑頭燈，並將車門把手、保桿、B柱／C柱黑化處理等，搭配青銅色輪圈蓋，與一般車型明顯不同。座艙則與一般車型相同，但可選配升級成7吋中控螢幕，具有手機連接、倒車顯影、USB插座等功能，加上雙側電動滑門設計，提供更多便利性。

動力部分則都是660c.c.3缸渦輪、CVT變速箱，具有64匹／9.7公斤米扭力，提供後驅、4驅選擇，平均油耗為15.1km／L。Every J Limited特仕版也具有PMPD防誤踩油門裝置，是日本國土交通省認證的「踏板誤操作防止裝置 （PMPD）認證車輛」之一，有助於降低高齡駕駛事故發生機率。

▲Every J Limited特仕版僅限渦輪車型，提供後驅、4驅，最大馬力64匹／9.7公斤米扭力。