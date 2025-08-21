ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
GD權志龍換新車？勞斯萊斯「最奢華休旅」成新歡、要價2950萬起

▲勞斯萊斯Cullinan Series II。（圖／資料照）

▲勞斯萊斯Cullinan Series II去年海外發表，近日知名韓星GD權志龍也被捕捉到乘坐Cullinan Series II Black Badge，很可能是他的第3部勞斯萊斯。（圖／資料照）

記者林鼎智／綜合報導

頂流韓星GD權志龍展開《UBERMENSCH》世界巡迴演唱會，近日從仁川機場前往紐澤西巡演時，被眼尖粉絲看到搭乘一輛勞斯萊斯座車，經目測為勞斯萊斯Cullinan Series II Black Badge，這款奢華休旅今年初才登台亮相，搭配台灣專屬套件要價2,950萬起（報導請點此）

雖然目前不確定是否為GD的新車，但加上他先前收藏的2台勞斯萊斯，此次被捕捉到的Cullinan Series II Black Badge將會是第3輛。值得一提的是，Cullinan Series II Black Badge是在2024年5月發表，以候車期至少1年來看，這次被捕捉到的時機也相當合理。

勞斯萊斯Cullinan Series II在睽違6年更新下，不僅換上新的頭燈，向下延伸的日行燈條也很搶眼，結合保桿構成隱約的V型輪廓；另外Cullinan Series II也首度導入發光格柵、提供更大的23吋輪圈，具有更霸氣的外觀視覺。

座艙部分也更加奢華，換上重新設計的儀表板、中控螢幕，經典的中央時鐘下方也增添小型歡慶女神像，並提供獨立4人座、Bespoke高級客製化音響及各種客製化選配內容，雖然不清楚GD座車選配哪些項目，但輕鬆突破3,000萬、4,000萬不是太難。

動力上，Cullinan Series II皆採6.75升V12雙渦輪引擎、8速自排及4輪驅動，最大馬力為571匹／86.7公斤米扭力，而更強調運動性能、黑化的Black Badge車型更提升至600匹／91.8公斤米扭力。

▲勞斯萊斯Cullinan Black-Badge。（圖／翻攝自Rolls-Royce）

▲勞斯萊斯Cullinan Black-Badge。（圖／翻攝自Rolls-Royce）

▲勞斯萊斯Cullinan Black-Badge。（圖／翻攝自Rolls-Royce）

▲勞斯萊斯Cullinan Black-Badge馬力更提升至600匹，在4人座及客製化選配下，突破3,000萬相當輕鬆。（圖／翻攝自Rolls-Royce）

關鍵字：汽車GD權志龍G-DRAGON勞斯萊斯庫里南Cullinan Series II Black Badge

