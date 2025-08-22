ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
速霸陸大改款Outback公布北美售價！6車型雙動力、入手門檻漲15萬

▲速霸陸大改款Outback 。（圖／翻攝自Subaru）

▲速霸陸大改款Outback公布北美售價，入手門檻比改款前大漲5,000美元（折合新台幣15.3萬），自34,995美元起（折合新台幣約107.4萬）。（圖／翻攝自Subaru，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

全新第7代大改款速霸陸Outback在4月發表後（報導請點此），近日北美也公布售價，新Outback自34,995美元起（折合新台幣約107.4萬），入手門檻比改款前大漲5,000美元（折合新台幣約15.3萬），頂規車型則來到47,995美元（折合新台幣147萬）。

美規Outback共有2.5升4缸水平對臥（180匹／24.6公斤米）、2.5升水平對臥渦輪引擎（260匹／38.3公斤米扭力），皆採CVT變速箱、4輪驅動。美規全車系多達6車型，入門就標配LED頭燈、18吋輪圈、隱私玻璃、12.3吋數位儀表、12.1吋中控螢幕，並具有10向駕駛座電調座椅、雙區恆溫空調、雙前座加熱、EyeSight輔助系統等，另外還能加價選配天窗、手機無線充電、電動尾門等。

▲速霸陸大改款Outback 。（圖／翻攝自Subaru）

▲速霸陸大改款Outback 。（圖／翻攝自Subaru）

▲速霸陸大改款Outback 。（圖／翻攝自Subaru）

▲速霸陸大改款Outback 。（圖／翻攝自Subaru）

▲美規Outback共有2.4自然進氣、2.5渦輪雙動力，標配12.3吋數位儀表、12.1吋中控螢幕、EyeSight輔助系統等。

高階車型還有真皮透氣內裝、harman kardon音響、手機無線充電板、雙前座通風座椅等配備、19吋輪圈、雙排氣系統與360度環景等。

至於具有粗獷風格的Outback Wilderness，則有專屬保桿、塗裝等，並且採用長行程懸吊，提供241mm離地間隙，搭配17吋霧面黑輪圈、普利司通Dueler全地形輪胎，具有電子可調減震桶與優化的轉向系統。北美新一代Outback皆由日本進口，除了Wilderness車型外，一般版本最快年底交付。

▲速霸陸大改款Outback 。（圖／翻攝自Subaru）

▲北美Outback皆由日本生產、進口，除了Wilderness車型外，一般版本最快年底交付。

