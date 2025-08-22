ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
YAMAHA「2位現役MotoGP選手」將來台！限額200名一開放被秒殺

▲台灣山葉舉辦MotoGP選手見面會。（圖／翻攝自Yamaha）

▲台灣山葉將於9／29舉辦MotoGP選手快閃見面會，2位現役選手Fabio Quartararo與Alex Rins也是首次來台。（圖／翻攝自Yamaha）

記者林鼎智／綜合報導

Yamaha台灣山葉動作頻頻，除了預告9／4發表7代勁戰、CUXiE外，也宣布將在9／29舉辦「Monster Energy Yamaha MotoGP」選手Fabio Quartararo與Alex Rins粉絲快閃見面會，限額200名，報名活動一開放就被秒殺。

此次台灣山葉再次邀請現役MotoGP選手來台，也是繼2019年後睽違6年，台灣山葉與Yamaha MotoGP廠隊合作，預計9／29日將在台北信義區的寒舍艾美舉行，Fabio Quartararo與Alex Rins也是首度台灣行，後續將在MotoGP印尼站出賽。

▲MotoGP 。（圖／翻攝自MotoGP官網）

▲2位選手接下來也將出賽MotoGP印尼站。（圖／翻攝自MotoGP官網）

車迷俗稱「臘肉」的Fabio Quartararo（車號#20）現年26歲，法國籍選手，15歲破格參賽，在Moto3的第2場比賽就站上頒獎台、2019拿下MotoGP年度最佳新秀、並在2021拿下MotoGP冠軍，也是MotoGP首位法國世界冠軍。

Alex Rins（#42）自Moto3級別就是一位備受關注的西班牙車手，除了在Moto2、Moto3都拿下年度最佳新秀外，效力Team Suzuki Ecstar車隊期間(2017–2022)於2019年美國站拿下個人生涯首場分站冠軍，並在Suzuki退出MotoGP後仍拿下2場分站冠軍，後來雖然在義大利分站遇到嚴重事故，導致2023年賽季幾乎缺席，但也在2024年加入Yamaha車隊重新出發。

活動資訊
 日期：2025.09.29 (一)
時間：晚上 19:00 – 20:00
地點：寒舍艾美酒店 - 翡翠廳（台北市信義區松仁路38號）

報名資訊
 期間：2025.08.21起至報名額滿截止。
方式：線上報名（連結請點此），不開放現場報名
費用：每人NT$800元整，並包含以下活動限定特典（活動品牌布織袋、應援毛巾、不鏽鋼咖啡杯、迷你硬殼包等，還可抽中Alpinestars與MICHELIN贊助限量大獎，總價值超過2,000元）

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車Yamaha山葉MotoGPFabio QuartararoAlex Rins現役臘肉

