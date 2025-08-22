ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Honda日規「新年式CL500」亮相！新車色、腳踏＆坐墊升級更舒適

▲Honda日規新年式CL500。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda日規新年式CL500發表，此次除了增添珍珠深泥灰新車色外，也在腳踏、坐墊、儀表結構進行優化。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

日本Honda二輪部門發表新年式CL500，這款Scrambler風格的重機除了保留原本的霧面金屬綠車色外，也新增珍珠深泥灰新車色，並在腳踏位置、坐墊材質、儀表結構進行更新，並提供豐富配件選擇，售價為973,500日圓（折合新台幣約20.4萬），預計10月21日在日本上市。

新CL500此次新增珍珠深泥灰車色，原廠也換上新的腳踏，使雙腳置放位置更輕鬆；坐墊部分也優化泡棉，提升騎乘舒適性，另外還針對儀表材質進行改良，減少陽光反射，提高日間騎乘時的辨識度。

▲Honda日規新年式CL500。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda日規新年式CL500。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda日規新年式CL500。（圖／翻攝自Honda）

▲日規新年式CL500換上新的腳踏，使雙腳置放位置更輕鬆，坐墊部分也優化泡棉，並提供更多原廠精品配件。

另外，Honda也增添更多CL500配件，包括頭燈罩、後側蓋飾板、加高後土除、馬鞍包、後行李廂、加熱把手、可調煞車拉桿等，提供更多實用性與個人化風格。動力部分，CL500同樣搭載471c.c.水冷雙缸引擎，具有最大馬力46匹／8,500rpm、最大扭力4.4公斤米／6,250rpm。

▲Honda日規新年式CL500。（圖／翻攝自Honda）

▲CL500同樣搭載471c.c.水冷雙缸引擎，具有最大馬力46匹／8,500rpm、最大扭力4.4公斤米／6,250rpm。

關鍵字：汽車重機二輪HondaCL500本田雙缸Scramble日系新年式優化腳踏

