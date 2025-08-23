ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
福特「無頂無門越野車」首次亮相！致敬60年前經典　作品僅供展示

圖文／7Car 小七車觀點

每年 Pebble Beach Concours d’Elegance 都是全球最珍稀經典與超級跑車的聚會場所，不過今年 Ford 卻帶來了意想不到的一款車型，一台沒有車頂的 Bronco Roadster Concept，用來紀念這款經典越野車誕生 60 週年。這台獨特的概念車在蒙特雷登場後立刻成為全場焦點。

▲Ford 於今年 Pebble Beach Concours d’Elegance 車展上帶來 Bronco Roadster Concept。

靈感來自 1966 年初代 Bronco 推出的 U13 Roadster，那是一款專為開放式駕馭而生的版本。當福特在開發現代化 Bronco 時，特別與專家與愛好者合作，其中一位收藏家正好擁有一輛 Wimbledon White 色的 U13 Roadster，而這輛車也成為新概念作品的核心靈感來源。雖然兩車相隔 60 年，但血脈連結相當明顯。

在設計上，概念車以經典白色塗裝搭配 Fifteen52 提供的輪圈，車尾保留紅色 Ford 字樣標誌，前後保險桿則以銀色復古風格打造。最吸睛的莫過於車尾深紅色後葉子板，呼應了當年車型的獨特氣質。為了表現徹底的開放風格，這輛概念車不僅取消車頂，連車門也一併省去，展現徹底回歸自然的越野精神。

座艙同樣呼應初代 Bronco 的簡潔基因。整個中控台、排檔座與扶手區域幾乎都以白色處理，座椅則採用特殊銀色飾面。車尾中央還掛上經典的備胎配置，讓細節更具年代感。

然而，這輛 Bronco Roadster Concept 僅止於展示之用，福特並沒有將其量產的計畫。換句話說，除非有熱血車主自行改造，否則這款徹底致敬 1966 年精神的 Roadster，只會存在於概念車的舞台之上。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

