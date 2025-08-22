福斯原廠認證中古車祭出3優惠　指定據點福斯車主換購再加碼

▲福斯原廠認證中古車推出限時優惠，9月底前購車享5萬元低頭期、首年7,777元低月付與1年無限里程原廠保固。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Certified Pre-Owned福斯原廠認證中古車推出優惠，即日起購車享5萬元低頭期、首年7,777元超低月付及1年無限里程原廠保固，同時太古福斯認證車更針對福斯車主加碼，再購中古車提供20,000元服務禮券，9月底前購買指定車型T-Cross最低優惠66萬起。

福斯原廠認證中古車採標準嚴格的數位化車輛認證系統，經過133項檢測把關車況，包括里程、內外觀、電瓶、輪胎等耗材狀況，以星等制作為購車依據。電動車也將電池狀態納入重點評估，提供8大保證，包括原廠透明車歷、原廠品質認證、與新車同等級尊榮交車禮遇、無限里程原廠保固、道路救援暢行服務、購車前安心試駕、不限品牌一站式輕鬆換購、購車後7天鑑賞期內或1,000公里以內退換保證等。

▲太古福斯原廠認證中古車再針對福斯車主加碼，再購中古車享20,000元服務禮券，購買指定車型T-Cross最低優惠66萬起、購買電動休旅ID.4 Pro S優惠125萬起。



目前全台福斯原廠認證中古車共有12間據點，即日起推出三重優惠，購車享5萬元低頭期、首年7,777元超低月付及1年無限里程原廠保固。另外太古福斯原廠認證中古車也加碼福斯車主，再購中古車享20,000元服務禮券，購買指定車型T-Cross最低優惠66萬起、購買電動休旅ID.4 Pro S優惠125萬起，優惠截至9月底止。