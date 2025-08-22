CMC中華「首款國產電動3噸半」正式下線！新竹廠產線、量產規格曝

▲CMC中華首款國產ET35電動3噸半商用車正式下線，同時也首度開放新竹廠產線，在全車國產化超過9成下，展現自主整合開發設計的實力。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／新竹報導

CMC中華汽車「首款國產3.5噸電動商用車」ET35今（22）日於新竹廠正式下線，此次中華也開放媒體參觀ET35產線，強調全車國產化超過9成，包括底盤、電動動力、電池芯模組等關鍵零組件都自主整合開發，串連上下游供應商多達86家。

▲中華ET35包括底盤、電動動力、電池芯模組等關鍵零組件都自主整合開發，串連上下游供應商多達86家。



ET35搭載全新開發的電動商用車平台，採國產電池組（包括電池芯）、一體式後軸電驅系統，電池由鴻海提供、後者則由中華台亞承接美商DANA技術開發而成，將關鍵零組件的設計、製造整合在一起。中華還自主開發eDCU整合式域控制器，將車輛控制單元、BMS電池管理系統、低速警示音系統及物聯網系統整合，實現車輛全面電子化控制（電子油門、電子煞車、電子轉向）。

▲中華ET35關鍵零組件如底盤、電驅動力系統、馬達等都整合上下游供應鏈，其中電池由鴻海提供、一體式後軸電驅系統則由中華台亞承接美商DANA技術開發而來。

ET35從開發到量產都在新竹廠，為此中華新竹廠也在商用車產線建置電動車專屬的三電系統組裝站，使廠區可混線生產、彈性調整，因此參訪過程中也能看到其他燃油商用車。另外中華也在塗裝及前後軸產線處增設AI視覺檢測站，透過智慧化檢測流程強化品管。

▲中華ET35從開發到量產都在新竹廠，在產線建置三電系統組裝站後，使廠區可混線生產。另外中華也在塗裝及前後軸產線處增設AI視覺檢測站，透過智慧化檢測流程強化品管。



新ET35的量產規格也曝光，在後軸一體式電驅系統搭配69.5kWh電池下，具有最大馬力177匹／30.6公斤米，極速100km／h以上，最大載重達1,400公斤，NEDC續航力303公里，充電規格為J1772／CCS1，快充45分鐘即可充至80%，慢充約10小時。

過去電池芯都需由國外進口，而國產化超過9成的中華ET35則採用鴻海的69.5kWh LFP磷酸鐵鋰電池，以水冷冷卻、230組模組構成，提高安全性與電池壽命。

中華ET35也經過一系列測試，包括耐久性、40cm涉水深度、極寒雪地測試等，底盤電池組也具有IPX7防水等級，售價尚未公布，預計最快在9月正式上市。

▲ET35也是首款具有Level 2的中型商用貨車，具有最大馬力177匹／30.6公斤米，最大載重達1,400公斤，NEDC最大續航力為303公里，