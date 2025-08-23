ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

布加迪超跑訂單爆滿「產能已排到2029年」！富豪們再有錢也只能等

圖文／7Car 小七車觀點

在產業充滿變數的汽車市場中，新科技、政府法規、關稅政策與消費者喜好往往讓車廠難以預測下一個年度的走勢。許多品牌因此選擇保守策略，但 Bugatti 卻是少數例外。憑藉著超高端的定位與持續旺盛的需求，這家法國超跑製造商的產能早已排滿，潛在買家想要入手新車恐怕得等上好幾年。

▲Bugatti Tourbillon

Bugatti 設計總監 Frank Heyl 在接受 CarBuzz 採訪時直言，龐大的訂單量讓品牌「能夠輕鬆規劃未來」。他指出，目前 Bolide 的生產工作正進入收尾，而全新 Tourbillon 的裝配也即將展開，兩者加總足以讓工廠在未來四年全力運轉。「我們的產能已經確定，訂單已經排到 2029 年。」Heyl 補充道，這樣的財務穩定性讓 Bugatti 能以穩健的步伐推進。

至於接下來的重頭戲，就是 Bugatti 新世代的核心作品——Tourbillon。這款混合動力超跑搭載 8.4 升 V16 引擎與三具電動馬達，綜效輸出達到驚人的 1,800 匹馬力。官方數據顯示，車輛從靜止加速至時速 60 英里（約 96 公里）僅需 2.0 秒，性能之猛幾乎難以匹敵。至於售價，起價大約落在 400 萬美元左右，即便如此仍然一車難求。

對於尚未下單的超級富豪而言，意味著至少要等到 2029 年才能見到 Bugatti 下一款全新作品。Heyl 表示，這段充裕的時間足以讓品牌細緻規劃後續方向，確保下一款車能再次刷新業界標竿。

在全球汽車產業動盪不安的此刻，Bugatti 靠著限量、獨特與強大性能，打造出與市場節奏脫鉤的自我步調。當其它車廠還在為下一季的銷量憂慮時，Bugatti 已經將目光鎖定在未來十年的藍圖。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Bugatti布加迪超跑跑車汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

推薦閱讀

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

最新文章

福特無頂無門越野車首次亮相2025-08-23

布加迪超跑訂單爆滿產能排到20292025-08-23

福斯原廠認證中古車推出3優惠2025-08-22

中華國產3.5噸電動貨車ET35下線2025-08-22

Honda日規「新年式CL500」亮相2025-08-22

速霸陸新Outback公布北美售價2025-08-22

YAMAHA 2位現役MotoGP選手將來台2025-08-22

Infiniti Q50停產1年要回來了2025-08-22

LEXUS推「新年式7人座休旅2025-08-22

藍寶堅尼1080匹V12油電超跑問世2025-08-21

熱門文章

台日合作「電動三輪車」開賣2025-08-20

LEXUS推「新年式7人座休旅2025-08-22

中華國產3.5噸電動貨車ET35下線2025-08-22

GD權志龍新車曝光？2025-08-21

布加迪超跑訂單爆滿產能排到20292025-08-23

Infiniti Q50停產1年要回來了2025-08-22

「Nissan X-Trail新改款」備戰6代RAV42025-08-21

Honda日規「新年式CL500」亮相2025-08-22

台灣馬自達召回4休旅車逾5.5萬輛2025-08-19

TOYOTA「21年商用MPV」傳大改款2025-08-21

相關新聞

福斯原廠認證中古車祭出3優惠　指定據點福斯車主換購再加碼

福斯原廠認證中古車祭出3優惠　指定據點福斯車主換購再加碼

CMC中華「首款國產電動3噸半」正式下線！新竹廠產線、量產規格曝

CMC中華「首款國產電動3噸半」正式下線！新竹廠產線、量產規格曝

Honda日規「新年式CL500」亮相！新車色、腳踏＆坐墊升級更舒適

Honda日規「新年式CL500」亮相！新車色、腳踏＆坐墊升級更舒適

速霸陸大改款Outback公布北美售價！6車型雙動力、入手門檻漲15萬

速霸陸大改款Outback公布北美售價！6車型雙動力、入手門檻漲15萬

YAMAHA「2位現役MotoGP選手」將來台！限額200名一開放被秒殺

YAMAHA「2位現役MotoGP選手」將來台！限額200名一開放被秒殺

讀者迴響

熱門文章

29.9萬！台日合作「電動三輪車」開賣　續航100km明年8月交車

29.9萬！台日合作「電動三輪車」開賣　續航100km明年8月交車

LEXUS推「新年式7人座休旅」！空間比RX更大折合新台幣167萬

LEXUS推「新年式7人座休旅」！空間比RX更大折合新台幣167萬

CMC中華「首款國產電動3噸半」正式下線！新竹廠產線、量產規格曝

CMC中華「首款國產電動3噸半」正式下線！新竹廠產線、量產規格曝

GD權志龍換新車？勞斯萊斯「最奢華休旅」成新歡、要價2950萬起

GD權志龍換新車？勞斯萊斯「最奢華休旅」成新歡、要價2950萬起

布加迪超跑訂單爆滿「產能已排到2029年」！富豪們再有錢也只能等

布加迪超跑訂單爆滿「產能已排到2029年」！富豪們再有錢也只能等

Infiniti Q50停產1年要回來了！國外原廠爆雷將重新復活推新一代

Infiniti Q50停產1年要回來了！國外原廠爆雷將重新復活推新一代

「Nissan X-Trail新改款」火力全開備戰6代RAV4！性能、豪華通通有

「Nissan X-Trail新改款」火力全開備戰6代RAV4！性能、豪華通通有

Honda日規「新年式CL500」亮相！新車色、腳踏＆坐墊升級更舒適

Honda日規「新年式CL500」亮相！新車色、腳踏＆坐墊升級更舒適

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366