布加迪超跑訂單爆滿「產能已排到2029年」！富豪們再有錢也只能等

在產業充滿變數的汽車市場中，新科技、政府法規、關稅政策與消費者喜好往往讓車廠難以預測下一個年度的走勢。許多品牌因此選擇保守策略，但 Bugatti 卻是少數例外。憑藉著超高端的定位與持續旺盛的需求，這家法國超跑製造商的產能早已排滿，潛在買家想要入手新車恐怕得等上好幾年。

▲Bugatti Tourbillon

Bugatti 設計總監 Frank Heyl 在接受 CarBuzz 採訪時直言，龐大的訂單量讓品牌「能夠輕鬆規劃未來」。他指出，目前 Bolide 的生產工作正進入收尾，而全新 Tourbillon 的裝配也即將展開，兩者加總足以讓工廠在未來四年全力運轉。「我們的產能已經確定，訂單已經排到 2029 年。」Heyl 補充道，這樣的財務穩定性讓 Bugatti 能以穩健的步伐推進。

至於接下來的重頭戲，就是 Bugatti 新世代的核心作品——Tourbillon。這款混合動力超跑搭載 8.4 升 V16 引擎與三具電動馬達，綜效輸出達到驚人的 1,800 匹馬力。官方數據顯示，車輛從靜止加速至時速 60 英里（約 96 公里）僅需 2.0 秒，性能之猛幾乎難以匹敵。至於售價，起價大約落在 400 萬美元左右，即便如此仍然一車難求。

對於尚未下單的超級富豪而言，意味著至少要等到 2029 年才能見到 Bugatti 下一款全新作品。Heyl 表示，這段充裕的時間足以讓品牌細緻規劃後續方向，確保下一款車能再次刷新業界標竿。

在全球汽車產業動盪不安的此刻，Bugatti 靠著限量、獨特與強大性能，打造出與市場節奏脫鉤的自我步調。當其它車廠還在為下一季的銷量憂慮時，Bugatti 已經將目光鎖定在未來十年的藍圖。