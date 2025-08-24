吉普「大改款切諾基休旅車」現身！首度導入油電動力　年底開始交車

圖文／7Car 小七車觀點

Jeep 宣布全新一代 Cherokee 將於今年底開始交車，這次大改款車型在尺碼、設計與動力系統上全面翻新，並首度導入油電動力，平均油耗可達 37 mpg（約每公升 15.7 公里），鎖定中型油電休旅市場。

外觀設計延續 Jeep 家族的粗獷基因，車頭採用更直立的線條與纖細水箱護罩，搭配矩形頭燈組，讓人聯想起經典 Cherokee XJ。車側則導入隱藏式門把與大面積玻璃窗，搭配 17 至 20 吋輪圈與 Nexen Roadian GTX 或 Pirelli Scorpion MS 輪胎，展現現代感。車尾在尾門鈑件上融入 XJ 時期的切線語彙，但更吸睛的是黑色牌照框與受油桶造型啟發的尾燈設計。

車身尺碼明顯放大，新款 Cherokee 長 4,778 mm、寬 2,123 mm、高 1,715 mm，軸距達 2,870 mm，比前代增加 119 mm 車長與 163 mm 軸距，帶來更寬敞的車室空間。雖然二排腿部空間由 1,023 mm 縮減至 977 mm，但肩部與臀部空間分別增加 64 mm 與 132 mm，搭配車高增加，仍提供舒適乘坐感。行李廂容積大幅成長 30%，後座直立時達 952 公升，最大可拓展至 1,934 公升，遠勝於舊款 1,549 公升的表現。

內裝氛圍朝豪華風格發展，設計靈感來自 Wagoneer S，駕駛面前配置 10.25 吋數位儀錶與 12.3 吋 Uconnect 5 多媒體系統，支援無線 Android Auto 與 Apple CarPlay。中控台改採旋鈕排檔與 Selec-Terrain 地形模式切換，內裝材質則以 Capri 人造皮與回收素材取代傳統皮革，強調環保取向。

動力核心為 1.6 升渦輪增壓四缸引擎，搭配雙馬達、ECVT 電子無段變速系統與 1.08 kWh 鋰電池，綜效輸出達 210 匹馬力與 312 Nm 扭力，標配四輪驅動系統並具備後軸脫離機制。油耗上官方數據為市區 42 mpg、高速 33 mpg、平均 37 mpg。雖然性能數據略低於 Toyota RAV4 Hybrid 與 Hyundai Tucson Hybrid，但 Jeep 強調輸出反應更線性且耐久性經過嚴苛測試。

越野能力依舊是 Cherokee 的招牌，擁有 19.6° 接近角、29.4° 離去角、18.8° 通過角與 203 mm 最低離地高，並支援 1,587 公斤拖曳能力。未來 Jeep 還將推出 Trailhawk 越野版本。

安全與駕駛輔助科技同樣進化，全車系標配包含主動式車道維持與 ACC 結合的主動駕駛輔助、交叉路口防撞、盲點偵測、行人與自行車防護自動煞車等，另可選配 360° 環景與盲點顯影系統。

價格方面，美規市場售價自 36,995 美元起（折合約新台幣 120 萬元），比 Tucson Hybrid 與 Kia Sportage Hybrid 更高，也將略高於 2026 年式 RAV4 Hybrid。新車將率先提供 Limited 與 Overland 等高階車型，入門 Cherokee 與 Laredo 預計於 2026 年初陸續導入，產地則位於墨西哥 Toluca 工廠。

透過全新平台、油電動力與更大的車格，Cherokee 嘗試在競爭激烈的中型休旅級距中重新定位，同時維持 Jeep 一貫的粗獷風格與越野實力。