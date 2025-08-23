「LEXUS新年式RX休旅」北美開賣！省油插電式油電入手更便宜

▲北美LEXSU推出新年式RX休旅，新增插電式油電入門款。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS在北美市場正式追加 RX 450h+ Premium 新車型，開價 66,680 美元，折合新台幣195萬，比過去的RX 450h+ Luxury 版本便宜6,630 美元，等於用更實惠的價格就能入主豪華 PHEV 陣營。

▲新年式外觀、內裝設計不變，重點放在插電式油電。

RX 車系自 1998 年誕生以來，一直是LEXUS在全球市場的銷售主力，尤其在北美市場長年穩坐豪華中型休旅的暢銷榜。台灣市場同樣不陌生，RX 一直是品牌的代表性產品之一。

北美先前 RX 450h+僅提供Luxury 車型，售價73,310美元，門檻偏高。而這次新推的 Premium 車型，配備略為簡化，但核心動力、PHEV 技術與安全配備皆不打折，對於追求實用而非極致奢華的買家，是相當聰明的選擇。

▲插電式油電具備340匹馬力、61公里純電續航力。

LEXUS此舉明顯是回應競爭激烈的市場。包括 BMW X5 xDrive50e、Volvo XC90 Recharge 與 Mercedes-Benz GLE 450e 都是強勁對手，透過推出價格更親民的 RX 450h+，不僅能擴大品牌在豪華 PHEV SUV 市場的份額，也讓更多人有機會踏進插電混合的世界。