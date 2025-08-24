賓士敞篷跑車「化身985匹性能猛獸」！Brabus最新作品限量登場

圖文／7Car 小七車觀點

Brabus 再次展現極端改裝功力，正式推出 Rocket GTC DEEP RED，這款車以 Mercedes-AMG SL 63 S Performance 為基礎，但無論外觀、動力或內裝，都已徹底蛻變為一台能夠在街頭引爆話題的限量猛獸。

原廠 AMG SL 63 S Performance 搭載的 4.0 升 V8 雙渦輪引擎，出力為 805 匹馬力。但在 Brabus 手中，動力被大幅強化至 985 匹馬力與 1,817 Nm 扭力。由於扭力數值過於驚人，Brabus 還必須透過電子系統加以限制，以保護傳動系統。官方數據顯示，這款車 0-100 km/h 僅需 2.6 秒，極速則可達 317 km/h。

車身設計同樣徹底翻新，幾乎每一片鈑件都由 Brabus 專屬打造，包含擁有深度導流孔的前葉子板與重新雕塑的後葉子板，線條一路延伸至後擾流尾翼。車身名稱中的「DEEP RED」來自於全車碳纖維部件上帶有紅色鍍膜的特殊處理，搭配專屬輪圈，甚至連輪圈導流葉片也採用紅色碳纖維材質，展現強烈辨識度。

Rocket GTC 的定位更顯特別，它可視為 Brabus Rocket GTS 的延伸。後者是以 AMG SL 63 S 為基礎打造的 Shooting Brake 獵跑車，而 GTC 則進一步移除車頂，將原本基於敞篷車改造的獵跑，再度回歸成為一款徹底的敞篷作品。

內裝延續車名主題，幾乎全數鋪上鮮紅色皮革，從座椅、門板到中控台，皆以紅色為主調，僅有部分零件與按鍵保留碳纖維與金屬質感。車室氛圍誇張卻極度一致，體現 Brabus 一貫奢華且張揚的設計哲學。

至於售價，Rocket GTC DEEP RED 在歐洲市場開價 697,800 歐元（約新台幣 2,800 萬元，折合 81 萬美元）。這樣的價格遠超過原廠 AMG SL 63 S Performance，但對於追求獨特與極致性能的買家而言，正是 Brabus 存在的價值所在。