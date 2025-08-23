ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「新LEXUS NX休旅大陸改款」比台灣便宜44萬！新增全新2.0升入門動力

▲大陸推出新改款LEXUS NX！新增NX 200新動力。（圖／翻攝自LEXUS）

▲大陸推出新改款LEXUS NX！新增NX 200新動力。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

大陸LEXUS NX主力中型休旅於8月23日進行重大更新，導入與台灣相同的NX 200的2.0升自然進氣，與台灣、日本同步取消2.5升自然進氣選擇，有了NX 200新成員加入，讓大陸LEXUS NX售價進一步下探，折合新台幣127萬就能入手。

▲大陸推出新改款LEXUS NX！新增NX 200新動力。（圖／翻攝自LEXUS）

▲日本、台灣、大陸都不再提供2.5升自然進氣。

大陸的2.5升自然進氣NX稱為NX 260，而台灣、日本則為NX 250，如今隨著能源趨勢轉型，LEXUS NX的2.5升自然進氣已逐漸淘汰，為此，大陸為了彌補NX 260的退出，特地追加與台灣相同的NX 200作為新入門款選擇。

▲大陸推出新改款LEXUS NX！新增NX 200新動力。（圖／翻攝自LEXUS）

▲大陸推出新改款LEXUS NX！新增NX 200新動力。（圖／翻攝自LEXUS）

▲NX 200作為入門款選擇，特別推出新顏色作賣點。

大陸的新LEXUS NX 200開價29.98萬人民幣，相較過去的NX 260的31.88萬售價，下降1.9萬人民幣，NX 200售價折合新台幣127萬，而台灣NX 200售價為171萬起跳。

為了迎接NX 200新成員上市，特別致敬LC旗艦跑車採用顯眼的新綠色做為賣點，其他動力另有NX 350h、NX 400h+，售價分別為35.98萬人民幣起與42.98萬人民幣，折合新台幣152與182萬。

NX 200搭載2.0升四缸引擎搭配CVT變速箱，擁有169匹馬力，NX 350h搭載2.5升油電，綜效馬力240匹，NX 400h+為2.5升插電式油電，擁有265匹馬力，繳出98公里純電續航力。

關鍵字：LEXUSNX渦輪RX新年式大改款SUV休旅車豪華UX

「新LEXUS NX休旅大陸改款」比台灣便宜44萬！新增全新2.0升入門動力

「新LEXUS NX休旅大陸改款」比台灣便宜44萬！新增全新2.0升入門動力

「新LEXUS NX休旅大陸改款」比台灣便宜44萬2025-08-23

「LEXUS新年式RX休旅」北美開賣！省油插電式油電入手更便宜

「LEXUS新年式RX休旅」北美開賣！省油插電式油電入手更便宜

