陸新創電動車廠「蔚來擴大3海外市場」！首度推出右駕車型進軍星國

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸新創電動車品牌蔚來汽車 (Nio) 近日宣布，將於明年底前正式進入新加坡、烏茲別克及哥斯大黎加市場，進一步擴大全球版圖。

▲中國大陸新創電動車品牌蔚來汽車 (Nio) 近日宣布，將於明年底前正式進入新加坡、烏茲別克及哥斯大黎加市場，進一步擴大全球版圖。

在新加坡，Nio 將與創立於 1906 年的豪華車經銷商 Wearnes Automotive 合作，該集團目前亦在國內成立台灣瑋信汽車經銷 Jaguar Land Rover 品牌。Nio 與 Wearnes Automotive 計畫自2026年起，在新加坡推出 Nio 旗下小型智慧電動車 firefly，這也是 Nio 首款右駕車型的全球首發。

2025 上海國際車展：firefly 螢火蟲 實拍

▲本站曾於今年 4 月份在上海車展實拍 firefly 小型電動車 [請按此參閱]，接下來將首度推出右駕版本進入新加坡市場。

在哥斯大黎加，Nio 將與該國最大電動車經銷商 Horizontes Cielo Azul Movilidad 合作。該公司曾成功協助多個中國大陸汽車品牌在當地市場取得領導地位，此次合作亦象徵著 Nio 正式進軍美洲市場，預計導入 EL8、EL6、ET5 Touring、Onvo L60 及 firefly 車型。

▲圖為 ET5T (ET5 Touring) 純電動旅行車，將導入哥斯大黎加及烏茲別克市場。

在烏茲別克，Nio 將攜手在物流、房地產及汽車銷售服務領域均有經營的 Abu Sahiy Motors，將成為 Nio 打入中亞汽車市場的第一步，預計導入 EL8、EL6、ET5、ET5 Touring 及 Onvo L60 車型。

▲圖為 EL8，將導入哥斯大黎加及烏茲別克市場。

Nio 全球業務發展負責人陳啟明表示，為加速進入多元化的全球市場，該廠選擇與具備當地專業知識及完善通路網絡的合作夥伴攜手，這些業者將協助 Nio 更高效地把高品質智慧電動車帶給新市場的消費者。

