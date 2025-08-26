美規車零關稅「台灣港塞逾3萬輛新車」　舊換新加碼8月買氣更結凍

▲美規車朝零關稅談判、朝野加碼汰舊換新補助下，原本就買氣低迷的台灣車市又更結凍，目前台北港已塞滿逾3萬輛新車。（圖／記者張慶輝攝）



記者林鼎智／綜合報導

在美規車朝零關稅談判、立法院拍板舊換新補助加碼下，使原本就買氣低迷的台灣車市再度結凍，加上民俗月到來，也傳出8月車市掛牌數恐創今年新低，目前台北港也塞滿逾3萬台新車，消費者持續觀望。

美國對等關稅尚未確定、在市場觀望狀態下，立法院為刺激買氣，擬定汽機車汰舊換新加碼補助延長至2030年、並將新購納入補助範圍。若報廢舊車並購買2000c.c.以下小客車，最高可享新台幣10萬元貨物稅減徵優惠；若購買150c.c.以下機車，最高可減徵6,000元，預計在明（27）日完成三讀，待總統公布後上路實施。

▲除了傳出美規車有可能零關稅外，汰舊換新補助加碼最高10萬元也讓不少消費者等待政策上路。（圖／翻攝自Tesla）



雖然補助加碼，但也讓原本有購車打算的消費者延後至補助上路，使得車市買氣持續低迷。原先預估截至8月20日的新車掛牌量約3.1萬，不過在汰舊換新加碼政策下，恐讓準車主改變心意、延後購車，甚至可能讓8月掛牌量創下新低，比今年2月的27,515輛還少。

儘管如此，若10月美規車零關稅敲定、同時舊換新補助加碼上路，也有望讓車市迸發買氣，讓今年第4季銷量拉回水準。