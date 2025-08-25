克萊斯勒經典MPV「化身冒險越野車」！全地形胎上身外型更硬派

圖文／7Car 小七車觀點

Chrysler 日前在美國科羅拉多州 Loveland 舉行的 Overland Expo Mountain West 上，正式發表全新 Pacifica Grizzly Peak 概念車。這款車以品牌超過 40 年的 MPV 經驗為基礎，結合百年來的創新精神，針對逐漸興起的「Van Life」與越野休旅風潮而設計，目標是讓美國最暢銷的小型廂型車在鋪裝道路之外，也能展現冒險精神。

在外觀設計上，Pacifica Grizzly Peak Concept 採用專屬 Arktos 消光塗裝並搭配 Foreshadow 點綴，底盤高度較量產 Pacifica Limited AWD 增加前 2.75 吋、後 2.5 吋，並搭載 31 吋 BFGoodrich KO2 全地形胎與 18 吋輪圈。為了提升戶外機能，車頂配置 Rhino-Rack Pioneer 平台行李架、TYRI LED 輔助燈與 ARB 收納式遮陽棚，下方車身另有保護貼膜與 Mopar 擋泥板。

車艙配置則針對長途旅行與休憩需求進行改造。第三排座椅被替換為大型平整地板，以便靈活運用於收納或作為臥舖。內裝採用 Cement Gray 與 Liquid Titanium 雙色搭配，並搭配 Katzkin 皮革座椅與橘色安全帶。除了專屬設計的運動化方向盤外，後艙亦設有 115 伏特電源插座，並提供 Mopar 堆疊收納箱、全車防水腳踏墊與急救包，方便應對不同情境。

Pacifica Grizzly Peak Concept 的推出，展現 Chrysler 對「戶外探險」及「Van Life」生活型態的重視。品牌 CEO Chris Feuell 表示，這款概念車結合懸吊升高、車頂多功能配件與內裝改造，目的是作為測試平台，並收集愛好者的回饋，以評估未來可能的量產方向。

作為全球最具代表性的小型廂型車之一，Chrysler Pacifica 已連續多年獲得市場肯定，並持續在安全、科技與機能性上引領同級車。隨著 2025 年迎來品牌百週年，以及 Stow ‘n Go 座椅系統問世 20 週年，Pacifica Grizzly Peak Concept 的問世，不僅強化了品牌與戶外生活的連結，也為 Chrysler 未來新世代產品帶來更多想像空間。