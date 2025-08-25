新一代「Nissan豪華7人座」現身東南亞！全新油電加持鎖定TOYOTA阿法

▲新一代Nissan Elgrand動作頻頻，不只日本要賣，東南亞也現身測試。（圖／翻攝自《headlightmag》）

記者徐煜展／綜合報導

新一代Nissan Elgrand即將在10月的東京車展首發，不過除了日本外，Nissan Elgrand也計劃進軍東南亞市場，如今已在泰國捕捉到測試車身影，將以全新的e-Power油電劍指TOYOTA Alphard而來！

▲Nissan Elgrand預計10月日本首發，隨後進軍東南亞市場。

從測試車的輪廓來看，新一代Elgrand延續現行車的方正架構，但整體設計明顯拉高質感，預料會採用類似新世代家族語彙，導入大面積水箱護罩與更銳利的LED頭燈，營造出更霸氣、豪華的氣場。車身比例仍維持大空間取向，長軸距搭配高車頂，強調MPV的舒適空間能力。

動力部分，日媒早先就盛傳新Elgrand可能會與Serena、X-Trail共享平台，並導入第三代的Nissan e-Power油電系統，提供更節能又安靜的行車表現，這對需要大空間、又重視油耗的家庭用戶或高端商務市場來說，吸引力十足。

長年以來，TOYOTA Alphard幾乎壟斷日系豪華MPV的市場聲量，而Nissan Elgrand若能以更新的科技、油電動力和豪華內裝回歸，將會成為少數能與Alphard正面對決的對手。特別是在東南亞市場，MPV需求龐大，Elgrand有望憑藉價格與特色，掀起一波豪華7人座的戰火。