ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA歐規「新年式跨界休旅C-HR」亮相！安全配備拉滿、三種油電可選

▲新年式TOYOTA C-HR安全配備有感升級。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式TOYOTA C-HR安全配備有感升級。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣無緣導入的新一代TOYOTA C-HR跨界休旅，把主戰場放在歐洲市場，近來推出新年式提升戰力，雖然不是大翻新，但在安全科技跟細節上可說是「誠意滿滿」，要讓歐洲這顆銷售金蛋繼續發光發熱。

▲歐規新年式C-HR休旅登場，推出亮眼的全新特仕車！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲歐規新增加車色，還有運動款GR Sport能選。

歐規新年式 C-HR 標配最新TSS系統，該有的通通給你，包括：AEB防禦警碰撞、自動跟車、車道維持、盲點偵測、倒車緊急自動煞停，甚至還有駕駛監控與意外迴避輔助，堪稱把高階安全科技一次下放。對於這級距跨界休旅來說，真的算是很有誠意。

外型上沒有大刀闊斧，但原廠還是幫 C-HR 加了點新鮮感：新增「深藍」與「風暴灰」兩種新車色，高階版本還能選擇黑色車頂，連 GR Sport 運動版也能享有，讓顏值再提升一點。

▲歐規新年式C-HR休旅登場，推出亮眼的全新特仕車！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲動力維持3款油電。

座艙部分維持現有配置，入門款就有 12.3 吋數位儀錶，搭配 8 吋多媒體螢幕，高階版本更升級成 12.3 吋大螢幕，支援TOYOTA Smart Connect 系統，介面操作更直覺。

動力維持1.8升、2.0升基本油電，甚至還另有2.0升PHEV插電式油電，目前歐洲C-HR僅有油電車型，也顯然聚焦在歐洲趨勢的新能源議題。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAC-HR跨界SUV休旅車大改款第2代油電電動車RAV4

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

推薦閱讀

台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

新一代「Nissan豪華7人座」現身東南亞！全新油電加持鎖定TOYOTA阿法

新一代「Nissan豪華7人座」現身東南亞！全新油電加持鎖定TOYOTA阿法

TOYOTA歐規「新年式跨界休旅C-HR」亮相！安全配備拉滿、三種油電可選

TOYOTA歐規「新年式跨界休旅C-HR」亮相！安全配備拉滿、三種油電可選

新一代「三菱迷你得利卡」亮相！外觀更可愛能越野、科技安全一次到位

新一代「三菱迷你得利卡」亮相！外觀更可愛能越野、科技安全一次到位

小米又有「全新電動車曝光」比特斯拉Model 3搶先出招！空間更大更豪華

小米又有「全新電動車曝光」比特斯拉Model 3搶先出招！空間更大更豪華

「全新一代MG4休旅」大陸20天訂單破3萬張！入手價折合新台幣31萬

「全新一代MG4休旅」大陸20天訂單破3萬張！入手價折合新台幣31萬

最新文章

「美規車零關稅」TOYOTA熱門休旅有望登台2025-08-25

新一代「Nissan豪華7人座」現身東南亞2025-08-25

TOYOTA歐規「新年式跨界休旅C-HR」亮相2025-08-25

新一代「三菱迷你得利卡」亮相2025-08-25

小米又有「全新電動車曝光」2025-08-25

「全新一代MG4休旅」訂單破3萬張2025-08-25

凱迪拉克電動跨界概念車問世2025-08-24

陸新創電動車廠蔚來擴大3海外市場2025-08-24

吉普「大改款切諾基休旅車」現身2025-08-24

賓士敞篷跑車化身985匹性能猛獸2025-08-24

熱門文章

「全新一代MG4休旅」訂單破3萬張2025-08-25

「美規車零關稅」TOYOTA熱門休旅有望登台2025-08-25

新一代「三菱迷你得利卡」亮相2025-08-25

小米又有「全新電動車曝光」2025-08-25

「TOYOTA Crown超帥跑旅」再升級2025-08-23

TOYOTA歐規「新年式跨界休旅C-HR」亮相2025-08-25

LEXUS推「新年式7人座休旅2025-08-22

福斯商旅「ID.Buzz 6 人座」試駕2025-08-23

賓士敞篷跑車化身985匹性能猛獸2025-08-24

凱迪拉克電動跨界概念車問世2025-08-24

相關新聞

新一代「三菱迷你得利卡」亮相！外觀更可愛能越野、科技安全一次到位

新一代「三菱迷你得利卡」亮相！外觀更可愛能越野、科技安全一次到位

小米又有「全新電動車曝光」比特斯拉Model 3搶先出招！空間更大更豪華

小米又有「全新電動車曝光」比特斯拉Model 3搶先出招！空間更大更豪華

「全新一代MG4休旅」大陸20天訂單破3萬張！入手價折合新台幣31萬

「全新一代MG4休旅」大陸20天訂單破3萬張！入手價折合新台幣31萬

凱迪拉克「豪華電動跨界概念車」問世！公路性能帶勁越野探索也OK

凱迪拉克「豪華電動跨界概念車」問世！公路性能帶勁越野探索也OK

陸新創電動車廠「蔚來擴大3海外市場」！首度推出右駕車型進軍星國

陸新創電動車廠「蔚來擴大3海外市場」！首度推出右駕車型進軍星國

讀者迴響

熱門文章

「全新一代MG4休旅」大陸20天訂單破3萬張！入手價折合新台幣31萬

「全新一代MG4休旅」大陸20天訂單破3萬張！入手價折合新台幣31萬

台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

新一代「三菱迷你得利卡」亮相！外觀更可愛能越野、科技安全一次到位

新一代「三菱迷你得利卡」亮相！外觀更可愛能越野、科技安全一次到位

小米又有「全新電動車曝光」比特斯拉Model 3搶先出招！空間更大更豪華

小米又有「全新電動車曝光」比特斯拉Model 3搶先出招！空間更大更豪華

「TOYOTA Crown超帥跑旅」再升級！13萬新台幣就擁有限定套件

「TOYOTA Crown超帥跑旅」再升級！13萬新台幣就擁有限定套件

TOYOTA歐規「新年式跨界休旅C-HR」亮相！安全配備拉滿、三種油電可選

TOYOTA歐規「新年式跨界休旅C-HR」亮相！安全配備拉滿、三種油電可選

LEXUS推「新年式7人座休旅」！空間比RX更大折合新台幣167萬

LEXUS推「新年式7人座休旅」！空間比RX更大折合新台幣167萬

福斯商旅「ID.Buzz 6 人座」試駕！獨立雙座舒適　每張座位媲美頭等艙

福斯商旅「ID.Buzz 6 人座」試駕！獨立雙座舒適　每張座位媲美頭等艙

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366