TOYOTA歐規「新年式跨界休旅C-HR」亮相！安全配備拉滿、三種油電可選

▲新年式TOYOTA C-HR安全配備有感升級。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣無緣導入的新一代TOYOTA C-HR跨界休旅，把主戰場放在歐洲市場，近來推出新年式提升戰力，雖然不是大翻新，但在安全科技跟細節上可說是「誠意滿滿」，要讓歐洲這顆銷售金蛋繼續發光發熱。

▲歐規新增加車色，還有運動款GR Sport能選。

歐規新年式 C-HR 標配最新TSS系統，該有的通通給你，包括：AEB防禦警碰撞、自動跟車、車道維持、盲點偵測、倒車緊急自動煞停，甚至還有駕駛監控與意外迴避輔助，堪稱把高階安全科技一次下放。對於這級距跨界休旅來說，真的算是很有誠意。

外型上沒有大刀闊斧，但原廠還是幫 C-HR 加了點新鮮感：新增「深藍」與「風暴灰」兩種新車色，高階版本還能選擇黑色車頂，連 GR Sport 運動版也能享有，讓顏值再提升一點。

▲動力維持3款油電。

座艙部分維持現有配置，入門款就有 12.3 吋數位儀錶，搭配 8 吋多媒體螢幕，高階版本更升級成 12.3 吋大螢幕，支援TOYOTA Smart Connect 系統，介面操作更直覺。

動力維持1.8升、2.0升基本油電，甚至還另有2.0升PHEV插電式油電，目前歐洲C-HR僅有油電車型，也顯然聚焦在歐洲趨勢的新能源議題。