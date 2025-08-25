小米又有「全新電動車曝光」比特斯拉Model 3搶先出招！空間更大更豪華

▲小米SU7長軸款現身測試！擁有更出色的寬敞空間。（圖／翻攝自大陸微博）

記者徐煜展／綜合報導

特斯拉日前才推出長軸的Model Y L，似乎也在暗示未來可能會有長軸版Model 3來聚焦大陸市場，不過小米SU7手腳更快一步，作為長軸版的SU7已經在路上展開測試，提供更舒適寬敞的後排乘坐空間。

▲SU7 L將成為旗艦車型，鎖定有後排空間的商務型買家。

從曝光的測試車照片可見，這輛長軸SU7 L 的車身輪廓與現行 SU7 基本一致，但車尾更為修長，C 柱位置延伸明顯，目的是針對後座乘坐空間的優化升級，整體仍呈現優雅的溜背造型。

事實上，大陸作為長軸車款愛好國家，BMW、賓士等知名車款在大陸都有當地客製化長軸版，也因此特斯拉Model Y L也積極在大陸市場展開動作，也能期待Model 3未來在大陸也可望會有長軸版推出。

現行小米 SU7 係定位為大型電動房車，車長4,997 mm、軸距3,000 mm，提供標準／Pro／Max 等配置版本，續航最高可達 830 km。SU7 L 若上市，將有望成為該車系中主打舒適與後排空間的旗艦型。

小米 SU7 L將鎖定重視後排空間的大型車市場，如高端商務等，進一步豐富SU7 車型戰線布局。