「全新一代MG4休旅」大陸20天訂單破3萬張！入手價折合新台幣31萬

▲大陸全新MG4價格戰奏效！不到一個月就狂吸3萬張訂單。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

於8月5日開始預售的全新一代MG4，相較台灣在售車型，大陸可謂是技術大洗牌，新平台加上價格優勢，更主打電池自燃直接賠新車噱頭。新MG4僅要人民幣7.38萬就能入手引起市場共鳴，不到一個月就已經累積超過3萬張訂單。

▲大陸MG4官方允諾電池自燃直接賠新車。

大陸全新MG4休旅即將在8月29日正式上市，官方提前公告破3萬張訂單喜訊，目前預售4款車型，預售價7.38～10.58萬人民幣，折合新台幣33～45萬。提供42.8kWh和53.9kWh電池容量，採用磷酸鋰電池，續航力分別為437、530公里。

▲全新半固態電池即將發表。

事實上，大陸MG4還有一張王牌，預計8月29日還會公布續航更出色的半固態電池，屆時續航力將比530公里還更會跑。新MG4尺碼4,395x1,842x1,511mm、軸距2,750mm。

內裝科技有感大進化，根據車型等級不同，提供10.25、12.8、15.6吋不同螢幕尺寸，車內配色呼應外觀相當活潑、搶眼，更與OPPO合作提供先進的車載系統與AI互動，當然L2輔助駕駛科技也沒少。