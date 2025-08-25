新一代「三菱迷你得利卡」亮相！外觀更可愛能越野、科技安全一次到位

▲三菱發表大改款迷你得利卡！大玩可愛創意、安全有感提升。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

在日本成為銷售人氣車款的三菱迷你得利卡Delica Mini，於日本釋出最新的大改款，外觀主打可愛萌系又能越野大玩創意，售價195～295萬日圓，折合新台幣39～59萬。

▲新一代Delica Mini擁有獨特專屬設計。

新一代迷你得利卡Delica Min可是卯足勁精心設計一番，過去來自eK X Space改造，這回可是走出自己的獨有專屬風格，外觀採用大型半圓形LED日行燈與盾形水箱罩，帶來頗有衝擊的力量感。並承襲迷你得利卡吉祥物デリ丸得利丸特徵，新一代車型變得更可愛、更有辨識度。

車尾尾門「Delica」字樣，賦予強悍而洗鍊的品牌印象；A柱角度更垂直，提升空間感，車色新增「沙米珠光」與「牛仔藍珠光」新車色。

▲高階車型換上全新12.3吋螢幕。

車內配備、安全有感進化，高階車型標配內建Google服務整合12.3吋中控螢幕，搭配7吋液晶儀表；高階款採米色主打休閒露營風格，其他車型以經典黑為主，營造科技與溫馨兼具的氛圍。

安全搭載三菱e-Assist系統，導入RCTC後方來車警示、倒車橫向來車警報。此外新增路口防撞輔助，可偵測行人、對向車與橫向來車，並配置3D環景與底盤透視輔助，提供更全面的駕駛視野與便利操作。

動力預計維持0.66升自然進氣與渦輪兩種配置，具有2WD、4WD車型，改款加入Power／Normal／Eco／Gravel／Snow共五種駕駛模式，採用與KYB合作的避震，強化穩定性與舒適度。