Nissan「輕型MPV」改款亮相！首搭12.3吋螢幕、空間變更大

▲Nissan「輕型MPV」Roox迎來大改款，具有可愛外型，同時車格也更放大。（圖／翻攝自Nissan，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日本Nissan推出新一代大改款Roox，這款「輕型MPV」不僅換上新的外型、車格放大，同時也成爲首款升級12.3吋中控螢幕的輕型車，售價自160萬日圓起（折合新台幣約33.1萬），預計稍晚就會正式上市。

作為Nissan在日本當地的暢銷車款之一，全新第4代Roox換上新的外型，在頭燈、直立式尾燈、門把手、頭枕、儀表等皆採用圓角方形設計，搭配16吋雙色輪圈，營造出鮮明視覺印象。

▲Roox在外型上皆以圓角方形為設計，帶來耳目一新的視覺。



內裝則主打「Breeze」設計理念，車內長度達2,315mm，可舒適容納4名成人，另外也提供數位儀表、12.3吋中控螢幕，結合側滑門提供更寬敞便利的車室空間。 Nissan Roox也增添Celadon Green、Cinnamon Latte、Seto Blue 3款新配色，使Roox具有高達17款車色選擇。

▲Roox也成為首款提供12.3吋中控螢幕的輕型車，後續也有望加入e-Power動力選擇。



原廠也針對車門版、輪拱周遭進行隔音升級，另外也優化各式儲物空間，並具有ProPilot駕駛輔助系統，包括智慧急煞輔助（路口行人、對向來車偵測）、BSI盲點輔助、RCTA後方來車警示等，動力則有660c.c. 3缸自然進氣、渦輪增壓引擎，後續也有望追加e-Power油電版本。