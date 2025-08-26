勞斯萊斯瘋了「把2000萬新車停進游泳池」！搖滾圈經典傳說實現了

圖文／7Car 小七車觀點

一台價值 50 萬英鎊（約新台幣 2,000 萬元）的 Rolls-Royce Phantom Extended，近日現身英國普利茅斯（Plymouth）的 Tinside Lido，但是這輛車並不是停在岸邊，而是整個車身浸入泳池之中。

然而這件事情並非酒醉富豪的瘋狂舉動，而是 Rolls-Royce 官方為了慶祝 Phantom 誕生 100 週年所策劃的藝術行動。這輛 6 公尺長的加長型 Phantom 原本為退役原型車，依計畫將回收報廢，如今則以戲劇性的方式完成「最後一舞」。

此舉靈感來自搖滾史上的經典傳說 The Who 鼓手 Keith Moon 曾在 21 歲生日派對上，將 Rolls-Royce 開進密西根 Flint 的 Holiday Inn 游泳池。雖然事件真偽至今眾說紛紜，但「Moon the Loon」的狂放故事已成搖滾神話。2025 年 8 月 23 日原本是他的 79 歲冥誕，如今 Rolls-Royce 以實際行動完成了當年的傳說。

活動場地 Tinside Lido 也別具意義。1967 年 9 月，披頭四（The Beatles）曾在此取景拍攝《Magical Mystery Tour》，並留下經典合影。John Lennon 更是在 1972 年以迷幻彩繪 Phantom V 震撼世人，將 Phantom 帶入音樂與流行文化的版圖。

Phantom 在百年歷史中與無數音樂巨星產生連結，包括 Duke Ellington、Fred Astaire、Count Basie、Elvis Presley、Sir Elton John 以及 Snoop Dogg。如今，在饒舌與嘻哈歌詞中，Rolls-Royce 更是被提及次數最多的豪車品牌。

Rolls-Royce 執行長 Chris Brownridge 表示：「從好萊塢黃金時代到嘻哈文化興起，過去 100 年間，Phantom 不只是交通工具，更是音樂人彰顯自我與挑戰傳統的象徵。這份持續至今的連結，再次證明 Rolls-Royce 與這些非凡人物共享同一個目標，讓存在感無可忽視。」