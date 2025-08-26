ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「TOYOTA全新油電Vios」續航可跑1,000公里！1.5升小車也能跑長途

▲TOYOTA最新發表油電Vios，省油表現出色。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA最新發表油電Vios，省油表現出色。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA全新油電Vios已經在泰國全球首發，以1.5升油電帶來超省油的29.4km/L平均油耗，讓油電Vios擁有上看驚人的1千公里續航力里程，堪稱最新省油小車一哥代表。

▲TOYOTA最新發表油電Vios，省油表現出色。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲油電Vios油箱容積36公升，加上平均油耗29.4km/L，能跑出破千公里續航。

全新油電Vios HEV 採用 DNGA‑B 平台打造，搭配 1.5 公升四缸引擎加上電動馬達的油電組合，綜效馬力 111 匹。而油電Vios油箱容積略小於燃油版4公升來到36 公升，以平均油耗29.4km/L來計算，滿油箱狀態下，油電Vios要跑出1千公里續航絕非難事。

▲TOYOTA最新發表油電Vios，省油表現出色。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲首發提供HEV Premium 與 HEV GR Sport 兩種外觀。

全新油電Vios目前提供HEV Premium 與 HEV GR Sport 兩種版本，Premium主打都會時尚，而GR Sport強調熱血運動化取向，Premium售價71.9萬泰銖、GR Sport售價76.9萬泰銖，折合新台幣68萬與72萬。

泰國同級競爭車款如HONDA City e:HEV 或 Hyundai Accent Hybrid 雖然也有油電版，但 Vios HEV 續航表現明顯領先，一次加滿油就能跑破千公里的表現，短時間內很難被追上。對於經常跑長途或希望減少油耗支出的消費者來說，Vios HEV 是非常有吸引力的選擇。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

