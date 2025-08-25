台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

▲台灣對美規車真的零關稅的話，將有望促使更多美規TOYOTA熱門車登台。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣汽車市場最近最火的話題，政府持續與美國周旋關稅議題，其中提到的「美規車零關稅」都有可能在談判範圍！倘若美規車零關稅真的成真，對台灣消費者來說，不只是能多選幾款美規車，連TOYOTA在北美熱賣的 Crown Signia 與 Grand Highlander，都有機會進軍台灣市場。

▲台灣有望取消美規車17.5%關稅。增加美規車來台可能性。

TOYOTA Grand Highlander、Crown Signia都是美製為主車款，並涵蓋7人與5人座級距，甚至Crown Signia台灣早已完成註冊，未來美規車零關稅也能增加來台可能性。

除了舉例這2款TOYOTA美規車，美製車還另有LEXUS TX、HONDA Odyssey、TOYOTOA Sienna等，都能為原廠為台灣市場爭取到更多戰略車款可能性。

▲就算取消17.5%關稅，台灣仍有30%貨物稅與5%營業稅等其他費用。

事實上，若對美規車取消17.5%關稅，台灣市場還另有20～30%貨物稅，以及5%營業稅，以Grand Highlander在美售價40,860美金為例，扣除關稅後，還要加上30% 貨物稅、5% 營業稅，換算後大約 181 萬元台幣。

另外Crown Signia 5人座休旅，美金售價44,090元，同樣加上30% 貨物稅、5% 營業稅，約落在196萬新台幣。

雖然關稅取消可以讓價格降低，但別忘了實際上市還會加上驗車費用、配備調整與經銷體系成本，實際售價可能比推算再高一些。不過光是少掉 17.5% 關稅，美規TOYOTA熱門休旅能不能來台灣，已經讓車迷充滿期待。