新一代HONDA City即將問世！搭全新平台與油電對決TOYOTA Vios

▲新一代HONDA City將改搭全新模組化平台。（預想圖／翻攝自《Theottle》）

記者徐煜展／綜合報導

台灣曾賣過的HONDA City即將迎來強勢的新一代，日前海外曾透露的HONDA全新PF2模組化平台將與下一代City有緊密關係，同時搭上最新升級的e:HEV油電，目標當然直指剛發表的TOYOTA Vios HEV油電而來！

▲新一代City將用上優化升級的e:HEV油電。

TOYOTA Vios剛在泰國首發1.5升油電系統，帶來出色的平均油耗29.4km/L，而直接對手HONDA City也不是吃素的，這次最大的亮點，就是新 City 將用上最新的 PF2 模組化平台。可以適用傳統燃油、油電，甚至電動系統都沒問題。除了車身剛性跟安全性提升，對消費者最有感的，就是空間表現更好、配備也更高級。

像是HONDA SENSING 全速域 ACC、車道維持等先進輔助系統，幾乎確定會成為新一代 City 的標配，讓它不再只是「小房車」定位。

動力方面，普遍認為會延續1.5升自然進氣引擎，搭配更強的電動馬達與容量更大的電池組繼續主打e:HEV油電。這意味著純電行駛範圍會更長，加速也會更快。