「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里！首搭Qashqai有望來台灣

▲Nissan正式發表第三代e-Power油電。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan正式發表最新第三代e-Power技術，這套油電系統可說是品牌獨門招牌，這回進化後不只效率再提升，續航里程更是喊出高達1,200公里，一桶油幾乎可以從台北一路開到高雄再來回，而且示範首搭車款Qashqai休旅，更是來台呼聲很高的車款。

▲引擎仍作為供電使用，電力、馬達系統大幅升級優化，讓e-Power發揮油車、電車的特色。

Nissan e-Power和一般油電不同，它的汽油引擎只負責發電，真正驅動車輪的是電動馬達，開起來就像電動車一樣安靜、順暢。第三代系統除了電池容量與能量回收效率提升外，整體熱效率也進化，官方甚至強調能實現一箱油跑1,200公里的優秀表現。

▲台灣未來有機會以進口導入Qashqai e-Power。

Nissan這次選在Qashqai上展示第三代e-Power，這款跨界休旅在歐洲市場賣得相當火熱，憑藉流線造型與科技感內裝，搭配新世代e-Power更是如虎添翼。

台灣市場上，Nissan日前已表態將會聚焦新能源市場，加上國產化產品選擇越來越少，隨著Kicks e-Power、X-Trail e-Power陸續登台，國外頗受歡迎的Qashqai e-Power自然會是台灣原廠評估名單中。