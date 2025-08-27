ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價賣105萬新台幣！新造型更好看

記者徐煜展／綜合報導

台灣過去曾賣過的HONDA Odyssey，在大陸東風本田稱為艾力紳（Elysion），近來推出換臉的新年式，且售價相較過去降價3萬人民幣，現在僅24.98萬人民幣起，折合新台幣約105萬就能入手本田招牌7人座MPV。

▲車頭換上更俐落的外觀。

這回Elysion換上全新飛瀑式水箱護罩，配上鍍鉻飾條，看起來比舊款更大氣；前保桿兩側也加了鍍鉻點綴，整體質感更高級。車尾則用一條鍍鉻飾條把尾燈串聯，再搭配小尾翼設計，整體更俐落有型。車身尺碼維持在 4,951×1,842×1,711mm，軸距 2,900mm，空間表現依舊是賣點。

▲車內布局細節有感升級。

車內質感氛圍也升級！中控維持10.1 吋觸控螢幕＋7 吋液晶儀錶，但細節更講究，木紋飾板、門板菱格紋裝飾，加上皮質座椅的紋路，看起來更有層次，觸感也更好。不論是當商務接送用，還是家庭出遊，都更有檔次。

動力方面，新款還是搭載 2.0 升e:HEV油電動力系統，搭配 E-CVT變速箱，擁有214匹馬力，主打平順好開省油也不差，繼續維持家用、商用都合適的7人座MPV為賣點。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：HONDAOdysseyMPV7人座ElysionNissanElgrand

