新年式「Nissan Kicks北美開賣」新台幣68萬！台灣等油電將從日本進口

▲北美新年式Nissan Kicks開賣，配備調整升戰力。（圖／翻攝自Nissan） 

▲北美新年式Nissan Kicks開賣，配備調整升戰力。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

作為北美首發地的新一代Nissan Kicks，近來在當地推出新年式，重點是配備、安全科技全都升級，北美售價折合新台幣68萬起。而台灣市場還要再等等，雖然油車國產化還沒消息，但進口的e-Power油電未來將會從日本進口！

▲北美新年式Nissan Kicks開賣，配備調整升戰力。（圖／翻攝自Nissan）

▲全車系標配12.3吋螢幕，頂規加入L2輔助駕駛。

這次新年式Kicks 全車系直接標配 12.3 吋觸控螢幕，支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto。還內建最新 SiriusXM 360L車載系統，娛樂感受直接拉滿。下方 USB 接口也換成 USB-C，更符合現在手機、平板的充電需求。售價22,430美金起，約新台幣68萬。

新 Kicks 標配 Nissan Safety Shield 360，像是自動緊急煞車（含行人偵測）、盲點偵測、後方煞車輔助、車道偏移警示通通有。要更進階的話，頂規 SR 車型再加上 ProPILOT Assist，帶來 Level 2 半自動駕駛輔助，長途開車省力不少。

▲北美新年式Nissan Kicks開賣，配備調整升戰力。（圖／翻攝自Nissan）

▲Kicks今年將帶來全新e-Power油電。

美規維持2.0升自然進氣動力，暫時沒有油電，不過 Nissan 會在 2025 年 10 月東京車展發表全新Kicks e-Power，由於泰國不再生產Kicks e-Power，因此台灣待日本發表Kicks e-Power後，未來估計會由日本進口方式導入。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：NissanKicksSUV跨界休旅Sentra

