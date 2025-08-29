ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣Hyundai新車不斷！舊換新加碼傳將出「客車版Tucson」解放後座

▲Hyundai顯圖。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自Hyundai）

▲Hyundai預告今年底前新車不斷，除了有Custin 2.0車型、Inster外，在舊換新加碼下也有望增添客車認證的Tucson。（圖／資料照、翻攝自Hyundai）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai南陽實業發表Santa Fe Calligraphy時，預告直到年底前將帶來不少新車，其中Custin 2.0車型有望在9月底上市，經銷端也傳出準備預接作業；另外後續還有Inster入門電動休旅、小改款IONIQ 6亮相等。同時，隨著今（29）日貨物稅減徵三讀通過下，旗下主力休旅Tucson L也有望增添客車認證版本，以應對同級競爭對手。

今年4月小改款Tucson L發表時，南陽就透露第4季將針對GLTH-A油電車型提供客車版，以滿足消費者及多元計程車的需求。隨著貨物稅減徵通過下，考量到汰舊換新補助客貨車最高5萬元、客車最高10萬元，預料將促使南陽加快推出客車認證的Tucson L，並可能擴大車型等級，不再侷限於GLTH-A油電入門。

▲Hyundai小改款Tucson L GLT-B試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Hyundai小改款Tucson L GLT-B試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲在貨物稅減徵三讀通過下，考量到客貨車汰舊換新補助最高5萬、客車補助最高10萬下，有望使南陽推出更多客車認證的Tucson。

國產「正7人座MPV」Custin方面，則傳出2.0升渦輪車型與現行1.5升渦輪車型一同販售，屆時全車系將有雙動力、共4車型的編成，預計在9月底正式上市。

至於電動車方面，入門電動休旅Inster則落在年底到來，在主打都會電動休旅、親民售價定位下，售價有望壓在百萬內，挑戰台灣最便宜進口電動車。小改款IONIQ 6的部分，在4月海外發表後（報導請點此），最快也有望在年底車展登台亮相，至於最猛爆的IONIQ 6 N性能車型則還需評估是否導入。

▲Hyundai Custin（圖／記者林鼎智攝）

▲Hyundai Inster日本開賣接單破300張 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Custin 2.0渦輪車型傳將在9月底上市，同時入門小電動休旅Inster也將在第4季上市，後者有望挑戰最便宜進口電動車 。（圖／資料照、翻攝自Hyundai）

台灣Hyundai新車不斷！舊換新加碼傳將出「客車版Tucson」解放後座

