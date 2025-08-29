ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

中華「ET35國產電動3噸半」重置價格下修？瞄準物流、外銷東南亞

▲CMC中華ET35電動3噸半下線。（圖／記者林鼎智攝）

▲CMC中華汽車ET35電動3.5噸商用車最快在9月上市，而保發中心的重置價格也二度出現，並且還較先前下修。（圖／資料照）

記者林鼎智／綜合報導

CMC中華汽車首款「國產電動3噸半」ET35日前於新竹廠正式量產後（報導請點此），最快將在9月上市。而最近ET35也再度出現在財團法人保險事業發展中心的汽車重置價格資料中，雖然該重置價格僅供參考，但此次第二度公布的重置價格也有下修，讓人充滿好奇。

▲中華ET35重置價格。（圖／翻攝自保發中心）

▲不同於前一次5月底的資料，此次重置價格可能是針對底盤車，不過重置價格僅供參考，仍需以中華汽車公布為主。

此次保發中心重置價格資料中，可看到「中華ET35／ET35（ET35P3A）底盤 160匹 2D 3人座」的重置價格為139.9萬，相較先前5月底曝光的「中華ET35／ET35（ET35W3A）」的146.5萬重置價格明顯下修，很可能是針對「底盤車」的重置價格。

中華ET35為國產首款電動3.5噸貨車，全車國產化超過9成，在底盤、電動動力、電池模組等關鍵零組件都自主開發整合，串聯上下游供應鏈達86家。中華也透露，在ET35正式量產下線後，後續將鎖定物流、資源回收及行動商業應用需求，並已經與物流業者、地方政府洽談示範運行，後續也將外銷東南亞市場。至於正式販售的版本、車型售價還需以中華汽車公布為主。

▲CMC中華ET35電動3噸半下線。（圖／記者林鼎智攝）

▲中華ET35目前已經與物流業者、地方政府洽談示範運行，後續也將外銷東南亞市場。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車中華CMCET35重置價格電動貨車3.5噸保發中心財團法人底盤貨斗國產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【慘遭夾擊】台2線連環追撞車禍！　1命危2傷搶救中

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

中華「ET35國產電動3噸半」重置價格下修？瞄準物流、外銷東南亞

中華「ET35國產電動3噸半」重置價格下修？瞄準物流、外銷東南亞

最新文章

中華ET35電動貨車重置價格2025-08-29

Honda「日規復古街車」推新色2025-08-29

Nissan「小型入門掀背」推新年式2025-08-29

「特斯拉新車休旅」預告本周發表2025-08-29

「TOYOTA Corolla掀背」新年式北美漲價2025-08-29

車神洗拿座駕經典賓士登上拍賣2025-08-28

比亞迪仰望U9賽道版狂飆472.41KM2025-08-28

超前衛重機預告2027年量產2025-08-28

Honda公布日本移動展陣容2025-08-28

Nissan公布第3代e-Power黑科技2025-08-28

熱門文章

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活2025-08-28

「Volvo全新休旅」XC70發表2025-08-28

車神洗拿座駕經典賓士登上拍賣2025-08-28

「特斯拉新車休旅」預告本周發表2025-08-29

比亞迪仰望U9賽道版狂飆472.41KM2025-08-28

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里2025-08-27

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價2025-08-27

「美規車零關稅」TOYOTA熱門休旅有望登台2025-08-25

Nissan公布第3代e-Power黑科技2025-08-28

美規車關稅台北港塞逾3萬台新車2025-08-26

相關新聞

資源回收車「史詩級」違規迴轉　貨櫃車下橋剎不住猛撞畫面曝

資源回收車「史詩級」違規迴轉　貨櫃車下橋剎不住猛撞畫面曝

Honda「日規復古街車」推新色！頭燈照明優化、文青風格更吸睛

Honda「日規復古街車」推新色！頭燈照明優化、文青風格更吸睛

Nissan「小型入門掀背」推新年式！輔助系統升級、再添運動化車型

Nissan「小型入門掀背」推新年式！輔助系統升級、再添運動化車型

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

傳奇車神洗拿座駕「賓士經典運動房車登拍賣會」！預估身價上看千萬

傳奇車神洗拿座駕「賓士經典運動房車登拍賣會」！預估身價上看千萬

讀者迴響

熱門文章

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活！新平台搭1.5、2.0升油電

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活！新平台搭1.5、2.0升油電

「Volvo全新休旅」XC70發表！空間比XC60更優折合新台幣127萬

「Volvo全新休旅」XC70發表！空間比XC60更優折合新台幣127萬

傳奇車神洗拿座駕「賓士經典運動房車登拍賣會」！預估身價上看千萬

傳奇車神洗拿座駕「賓士經典運動房車登拍賣會」！預估身價上看千萬

「特斯拉新車休旅」預告本周發表！全新510匹馬力Model Y準備登場

「特斯拉新車休旅」預告本周發表！全新510匹馬力Model Y準備登場

狂飆時速472.41KM！比亞迪「仰望U9賽道版」刷新全球最快電動車紀錄

狂飆時速472.41KM！比亞迪「仰望U9賽道版」刷新全球最快電動車紀錄

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里！首搭Qashqai有望來台灣

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里！首搭Qashqai有望來台灣

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價賣105萬新台幣！新造型更好看

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價賣105萬新台幣！新造型更好看

台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366