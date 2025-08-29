中華「ET35國產電動3噸半」重置價格下修？瞄準物流、外銷東南亞

▲CMC中華汽車ET35電動3.5噸商用車最快在9月上市，而保發中心的重置價格也二度出現，並且還較先前下修。（圖／資料照）



記者林鼎智／綜合報導

CMC中華汽車首款「國產電動3噸半」ET35日前於新竹廠正式量產後（報導請點此），最快將在9月上市。而最近ET35也再度出現在財團法人保險事業發展中心的汽車重置價格資料中，雖然該重置價格僅供參考，但此次第二度公布的重置價格也有下修，讓人充滿好奇。

▲不同於前一次5月底的資料，此次重置價格可能是針對底盤車，不過重置價格僅供參考，仍需以中華汽車公布為主。



此次保發中心重置價格資料中，可看到「中華ET35／ET35（ET35P3A）底盤 160匹 2D 3人座」的重置價格為139.9萬，相較先前5月底曝光的「中華ET35／ET35（ET35W3A）」的146.5萬重置價格明顯下修，很可能是針對「底盤車」的重置價格。

中華ET35為國產首款電動3.5噸貨車，全車國產化超過9成，在底盤、電動動力、電池模組等關鍵零組件都自主開發整合，串聯上下游供應鏈達86家。中華也透露，在ET35正式量產下線後，後續將鎖定物流、資源回收及行動商業應用需求，並已經與物流業者、地方政府洽談示範運行，後續也將外銷東南亞市場。至於正式販售的版本、車型售價還需以中華汽車公布為主。

▲中華ET35目前已經與物流業者、地方政府洽談示範運行，後續也將外銷東南亞市場。