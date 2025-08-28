ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

傳奇車神洗拿座駕「賓士經典運動房車登拍賣會」！預估身價上看千萬

圖文／7Car 小七車觀點

經典車迷與收藏家即將迎來一場千載難逢的機會，一輛曾屬於 F1 一級方程式傳奇車手 Ayrton Senna 的 Mercedes-Benz 190 E 2.3-16，將於 11 月在倫敦的 RM Sotheby’s 拍賣會登場。這輛來自 1980 年代的經典運動房車，估價介於 25.5 萬至 29 萬歐元（折合約 29.6 萬至 33.7 萬美元）。

這不只是一輛普通的 190 E，而是 Senna 本人於 1985 年購買的座駕。當年，他在 Nürburgring Race of Champions 驚艷世界後，便決定入手這款車，這場比賽也被視為他傳奇職業生涯的開端之一。

時間回到 1984 年 5 月 12 日，年僅 24 歲、駕駛 Toleman 出戰 Formula 1 的 Senna，受邀參加 Mercedes-Benz 為慶祝 Nürburgring GP-Strecke 新賽道落成所舉辦的紀念賽。當日賽道聚集了 Niki Lauda、Alain Prost、Carlos Reutemann 等 20 位當時最具份量的車手，並統一駕駛賽車化設定的全新 190 E 2.3-16。

比賽當天天候惡劣，大雨考驗著每位車手。然而 Senna 從第三位起跑，最終擊敗 Lauda 與 Prost，將一台 Smoke Silver Metallic 車色的 190 E 帶過終點線，力壓一眾世界級冠軍。這場驚世之舉，讓他決定要擁有屬於自己的 190 E。

隔年，Senna 直接向 Mercedes-Benz 下單，並於 Stuttgart 提車。他與好友 Mauricio Gugelmin 一同駕駛這輛車回到英國 Esher 住所。車輛配有 Smoke Silver Metallic 外觀與黑色皮革內裝，同時保留了完整的出廠文件，包括原始發票、登記證明與 Senna 名下的稅務單據。

Senna 在 1985 至 1987 年間共行駛約 28,000 英里，之後因計劃移居摩納哥並加盟 McLaren，才將這輛車出售。此後，車輛幾經轉手，現任車主自 1996 年購得，並於 2004 年將它帶往澳洲。如今，里程數約為 155,343 英里。

這輛 190 E 不僅保留了完整歷史紀錄，還擁有多項獨特細節，例如在 2016 年 Australian Grand Prix 時，Niki Lauda 親自在引擎室簽名。隨車還附帶原廠工具組、Becker Mexico 音響、原裝滅火器，以及未曾拆封的急救包。

對於車迷與收藏家來說，這並不僅是一台 Mercedes-Benz，而是一段關於 Ayrton Senna 的真實歷史，絕對是千載難逢的珍藏機會。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士190ESenna洗拿AyrtonF1汽車古董車經典拍賣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

推薦閱讀

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

最新文章

車神洗拿座駕經典賓士登上拍賣2025-08-28

比亞迪仰望U9賽道版狂飆472.41KM2025-08-28

超前衛重機預告2027年量產2025-08-28

Honda公布日本移動展陣容2025-08-28

Nissan公布第3代e-Power黑科技2025-08-28

Nissan「全黑化Sentra特仕車」超殺2025-08-28

保時捷Taycak黑化特仕版510萬起2025-08-28

台灣現代Santa Fe書法版上市2025-08-28

「LEXUS全新跨界ZC」註冊曝光2025-08-28

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活2025-08-28

熱門文章

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活2025-08-28

「Volvo全新休旅」XC70發表2025-08-28

車神洗拿座駕經典賓士登上拍賣2025-08-28

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價2025-08-27

比亞迪仰望U9賽道版狂飆472.41KM2025-08-28

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里2025-08-27

「美規車零關稅」TOYOTA熱門休旅有望登台2025-08-25

美規車關稅台北港塞逾3萬台新車2025-08-26

Nissan公布第3代e-Power黑科技2025-08-28

回應關稅「台灣特斯拉」降價吸買氣2025-08-27

相關新聞

狂飆時速472.41KM！比亞迪「仰望U9賽道版」刷新全球最快電動車紀錄

狂飆時速472.41KM！比亞迪「仰望U9賽道版」刷新全球最快電動車紀錄

台中婦每天「撿回收當運動」遭賓士輾斃　工程行老闆20萬交保

台中婦每天「撿回收當運動」遭賓士輾斃　工程行老闆20萬交保

2秒加速破百　「超前衛電動重機」挑戰親民售價預告2027量產！

2秒加速破百　「超前衛電動重機」挑戰親民售價預告2027量產！

Honda公布日本移動展陣容！新世代0系列電動房車、休旅明年上市

Honda公布日本移動展陣容！新世代0系列電動房車、休旅明年上市

Nissan「第3代e-Power」黑科技曝！冷噴塗技術應用、熱效率達42%

Nissan「第3代e-Power」黑科技曝！冷噴塗技術應用、熱效率達42%

讀者迴響

熱門文章

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活！新平台搭1.5、2.0升油電

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活！新平台搭1.5、2.0升油電

「Volvo全新休旅」XC70發表！空間比XC60更優折合新台幣127萬

「Volvo全新休旅」XC70發表！空間比XC60更優折合新台幣127萬

傳奇車神洗拿座駕「賓士經典運動房車登拍賣會」！預估身價上看千萬

傳奇車神洗拿座駕「賓士經典運動房車登拍賣會」！預估身價上看千萬

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價賣105萬新台幣！新造型更好看

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價賣105萬新台幣！新造型更好看

狂飆時速472.41KM！比亞迪「仰望U9賽道版」刷新全球最快電動車紀錄

狂飆時速472.41KM！比亞迪「仰望U9賽道版」刷新全球最快電動車紀錄

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里！首搭Qashqai有望來台灣

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里！首搭Qashqai有望來台灣

台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

美規車零關稅「台灣港塞逾3萬輛新車」　舊換新加碼8月買氣更結凍

美規車零關稅「台灣港塞逾3萬輛新車」　舊換新加碼8月買氣更結凍

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366