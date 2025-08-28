傳奇車神洗拿座駕「賓士經典運動房車登拍賣會」！預估身價上看千萬

圖文／7Car 小七車觀點

經典車迷與收藏家即將迎來一場千載難逢的機會，一輛曾屬於 F1 一級方程式傳奇車手 Ayrton Senna 的 Mercedes-Benz 190 E 2.3-16，將於 11 月在倫敦的 RM Sotheby’s 拍賣會登場。這輛來自 1980 年代的經典運動房車，估價介於 25.5 萬至 29 萬歐元（折合約 29.6 萬至 33.7 萬美元）。

這不只是一輛普通的 190 E，而是 Senna 本人於 1985 年購買的座駕。當年，他在 Nürburgring Race of Champions 驚艷世界後，便決定入手這款車，這場比賽也被視為他傳奇職業生涯的開端之一。

時間回到 1984 年 5 月 12 日，年僅 24 歲、駕駛 Toleman 出戰 Formula 1 的 Senna，受邀參加 Mercedes-Benz 為慶祝 Nürburgring GP-Strecke 新賽道落成所舉辦的紀念賽。當日賽道聚集了 Niki Lauda、Alain Prost、Carlos Reutemann 等 20 位當時最具份量的車手，並統一駕駛賽車化設定的全新 190 E 2.3-16。

比賽當天天候惡劣，大雨考驗著每位車手。然而 Senna 從第三位起跑，最終擊敗 Lauda 與 Prost，將一台 Smoke Silver Metallic 車色的 190 E 帶過終點線，力壓一眾世界級冠軍。這場驚世之舉，讓他決定要擁有屬於自己的 190 E。

隔年，Senna 直接向 Mercedes-Benz 下單，並於 Stuttgart 提車。他與好友 Mauricio Gugelmin 一同駕駛這輛車回到英國 Esher 住所。車輛配有 Smoke Silver Metallic 外觀與黑色皮革內裝，同時保留了完整的出廠文件，包括原始發票、登記證明與 Senna 名下的稅務單據。

Senna 在 1985 至 1987 年間共行駛約 28,000 英里，之後因計劃移居摩納哥並加盟 McLaren，才將這輛車出售。此後，車輛幾經轉手，現任車主自 1996 年購得，並於 2004 年將它帶往澳洲。如今，里程數約為 155,343 英里。

這輛 190 E 不僅保留了完整歷史紀錄，還擁有多項獨特細節，例如在 2016 年 Australian Grand Prix 時，Niki Lauda 親自在引擎室簽名。隨車還附帶原廠工具組、Becker Mexico 音響、原裝滅火器，以及未曾拆封的急救包。

對於車迷與收藏家來說，這並不僅是一台 Mercedes-Benz，而是一段關於 Ayrton Senna 的真實歷史，絕對是千載難逢的珍藏機會。